Rory McIlroy confirma su participación en el WGC México 2020

Telediario

México espera con los brazos abiertos al mejor golfista del planeta en la actualidad, Rory McIlroy, para el World Golf Championships – México Championship.

El World Golf Championships – México Championship tendrá la presencia de Rory McIlroy, actual Campeón de la FedEx Cup y número 1 del mundo, lo que confirma a este torneo como el mejor en Latinoamérica.

El norirlandés ya estuvo en nuestro país y se quedó a un paso de la gloria en el WGC – México del 2019 al terminar segundo por detrás del vigente monarca, el estadounidense Dustin Johnson.

Reigning FedExCup champion and new world No. 1 @McIlroyRory has committed to the 2020 WGC-Mexico Championship.

El actual campeón de la FedExCup y nuevo número 1 del mundo, Rory McIlroy, se compromete a jugar la edición 2020 del WGC-Mexico Championship.#WGCMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/B1sukbng91

— Mexico Championship (@WGCMexico) February 10, 2020