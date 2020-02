¡John Cena regresa a WWE! Estará en SmackDown el 28 de febrero

MedioTiempo

Tras prácticamente un año, John Cena regresará a WWE el próximo viernes 28 de febrero en la edición de SmackDown en el camino hacia WrestleMania, justo el evento en el que por última vez se vio al gladiador.

Se desconoce qué papel desempeñará el hombre del Hustle, Loyalty and Respect en el programa de la marca azul, aunque llama la atención que regrese cuando La Vitrina de los Inmortales de WWE está a menos de dos meses de realizarse en Tampa, Florida.

BREAKING: As first reported on #WWEBackstage, @JohnCena returns to #SmackDown on Friday, Feb. 28!

https://t.co/J2ymImfOAR

— WWE (@WWE) February 12, 2020