Diputados Federales Pugnarán por Mejoras Integrales ante la Migración en la Frontera Sur.

René R.Coca

• Esperan promover cuatro rubros importantes de beneficio para la

región.

• Preocupa al Congreso de la Unión la niñez migrante no acompañada o

abandonada.

• Se dispara 50% el número de solicitudes para lograr refugio en México.

Tapachula, Chis; FEB. 10 (interMEDIOS).- Luego del recorrido que diera

un grupo de legisladores federales por cuatro puntos neurálgicos de la

Frontera Sur para verificar y analizar el tema migratorio en esta

región, los diputados coincidieron en que esta visita en primer término

es de observación, pero que derivada de ella pugnarán por mejoras

integrales desde cuatro rubros importantes que permitan coadyuvar no

solo con la población migrante, sino prioritariamente con las

condiciones de los mexicanos y el gobierno de los municipios receptores.

En esta comisión de legisladores federales encabezados por la Presidenta

de la Cámara, Laura Rojas Hernández, se visitaron los municipios de

Suchiate y Tapachula, lugares donde se tiene una población importante de

migrantes; así como asistieron a la Estación Migratoria Siglo XXI, la

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al Albergue del DIF

donde se concentran menores no acompañados o abandonados dentro de las

caravanas.

En rueda de prensa, los diputados federales coincidieron cada uno en su

participación, en que era importante tener esta visita para recoger el

sentir de la gente oriunda, escuchar la problemática de los gobiernos

municipales que concentran a la población migrante como el caso de

Suchiate y Tapachula; así como verificar el quehacer de las instancias

de gobierno como el Instituto Nacional de Migración y la COMAR; además

de tener diálogo con los Organismos No Gubernamentales (ONG´s) para un

trabajo desde el legislativo.

Aunque se les cuestionó su tardanza para venir a la Frontera Sur para

atender el tema migratorio, los integrantes de la Cámara Baja del

Congreso de la Unión indicaron que trabajarán en cuatro rubros -de

momento- prioritarios como lo es el presupuesto a estos Ayuntamientos

para atender desde su responsabilidad las políticas públicas; el

rediseño de las instituciones para otorgar mejores resultados a los

migrantes que muchos de ellos llevan hasta seis meses de estancia

indefinida en nuestro país.

Asimismo, modificar o generar leyes migratorias y de refugio para

atender las necesidades o definir las condiciones de la población

migrante que así lo amerite sin descuidar a la población mexicana; y

tener políticas públicas desde lo federal para crear un tejido social

sano, digno y en apego a los derechos humanos.

De manera puntual, los diputados reaccionaron a datos proporcionados por

la COMAR donde se indica que en el año 2013 se tenían poco más de mil

200 solicitudes de refugio, pero al cierre del 2019 son más de 70 mil

solicitudes; “tan solo en este mes de enero que culminó se incrementó en

50 por ciento el número de solicitudes de refugio al mismo mes de enero

pero del 2019, lo que indica que la tendencia va hacia arriba”, citaron.

Por otro lado, expusieron que al visitar la Estación Migratoria Siglo

XXI, se verificó su infraestructura y el trato de las autoridades

mexicanas con los consulados de los países que velan por sus

connacionales; donde se refirieron a que al 2019 se tiene un registro de

179 mil personas migrantes, algunas deportadas, otras en calidad de

refugiadas, otras en términos de conocer su situación migratoria.

Al comprometerse a darle un seguimiento al tema migratorio desde el

legislativo federal, los diputados expusieron que un tema importante en

atender son los niños migrantes abandonados o no acompañados, ya que son

vulnerables a diversos delitos o donde corren graves riesgos, por lo que

se trabajará de la mano con las ONG´s.

Destacaron que el presupuesto es importante tanto para la COMAR, para

los Ayuntamientos que conglomeran personas migrantes y para otras

dependencias con el DIF o el INM; pero su carácter legislativo les

faculta para analizar la Ley de Migración, la Ley de Personas

Refugiadas, para tener un gobierno con capacidad de respuesta.

Expusieron que así como México tiene 12 millones de personas migrantes

en el extranjero, nuestro país también tiene que ofrecer garantías no

solo a la población migrante de otras partes del mundo, sino a los

mexicanos de la Frontera Sur, para tener una vida digna y con apego a

los derechos humanos que genere un tejido social de paz y tranquilidad