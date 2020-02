Los mejores y los peores tiempos

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

De pronto, dice el contador, me vi tirado en medio del arroyo, en céntrica avenida de la ciudad…Un lastimero hay, emitió mi voz…Al momento escuché el grito de un transeúnte… ¡detente… Consciente, levante mi cabeza y observé que tres de los dedos de mi pie derecho estaban, allí, pegados a la llanta de un vehículo. Uf…Dos personas acudieron en mi auxilio, relata el contador; pero no pude levantarme. Alguien más se sumó y me llevaron a la banqueta…Resultado: problemas para caminar, afortunadamente sin fisuras y menos fractura, si necesario reposo y terapias para la rehabilitación.

Fue un día de noviembre. Han pasado 70 días de esos aciagos momentos, narra el contador. Este tiempo me permitió reflexionar sobre diversos acontecimientos que me han ocurrido a lo largo de mi existencia, cuenta.

Han sido hechos tan sorprendentes que me han llevado a creer más en ese Dios que buscamos en todos lados y que lo tenemos dentro, oculto. Y también están con nosotros Ángeles, humanos y espirituales, nada de religión. Ese Dios y los Ángeles han estado conmigo toda mi vida. Su presencia, su asistencia me han mantenido a salvo, como ocurrió ese día de noviembre. Pero esto es otra cuestión, a la que me referiré en otros momentos y otros lugares afirma el contador.

Al abrir un nuevo capítulo en mi vida, desde este espacio, agradezco a muchos amigos y a familiares, por sus mensajes a través de las redes sociales, comunicación telefónica y visitas a mi domicilio y por el apoyo que me brindaron durante este lapso…Tiempo que corrió vertiginosamente, como todo fin de año e inició de otro que, como siempre, se espera lleno de esperanzas…pero…ahora se ve convulso, tan dividido, que abre muchas heridas, ante la división que propicia el gobierno de la cuarta transformación en la sociedad mexicana. Nos encontramos en una época en la que todo lo malo que enfrenta este país, es culpabilidad de los gobiernos anteriores. Creo que a ello se suma la irresponsabilidad del gobierno actual que un día y otro también, señala todos los errores, habidos y por haber, del pasado reciente, e informa de los méritos del presente a través de las “benditas redes sociales”. Así concluyó el primer año de la gestión de la 4T e inició el segundo, machando diariamente la realidad, su realidad y la de los suyos. Y así va avanzando, como dijeran alguien ahora que están en boga los dichos: A ojo de buen cubero, ó, al a’i se va…

Muchas noticias, artículos, columnas sean escrito y difundido por todos los medios de comunicación al alcance de la sociedad mexicana, sobre todo lo que acontece en el territorio mexicano, aportando cifras, y otros datos, en temas políticos, sociales, culturales, y de todo lo que afrontan los mexicanos y los poblanos; crimen organizado, inseguridad, problemas de salud pública, educación, empleo, etc, etc.

Pero estamos entrando al mes del amor y la amistad, día 14 –abrazos no balazos- al mes en que se conmemora un aniversario más de la Constitución, día 5; el 19 Día del Ejército Mexicano y a nuestro Lábaro Patrio, el 24. También en este febrero tenemos el primer puente del año. Por cierto que el día primero, se abrió el segundo periodo de Sesiones del segundo año de la LXIV Legislatura, cuya primera sesión será el miércoles 5 de febrero. Por cierto que en la apertura de sesiones de los legisladores, reapareció Fernando Manzanilla Prieto, quien de inmediato se reincorporo a la Junta de Coordinación Política –JUCOPO- que es donde se toman los acuerdos necesarios para llevarlos al pleno…

Y de los gobiernos de la 4T en Puebla, el asunto está ¿igual que el gobierno federal?….no…peor…la lucha al interior está que temor…diera…y en el Congreso local… pues como estará el asunto de la selección de quién será el nuevo Fiscal General del Estado –FGE-, que mañana lunes podría quedar detenido. Y es que hace unos días se publicó una información en el sentido que 2 candidatos, uno de ellos el licenciado, Miguel Ángel Martínez Escobar, no cumplían con los requisitos. Ante esta decisión, Martínez Escobar interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Civil Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, en contra del proceso de selección en el Congreso local, porque es violatorio de garantías, expuso.

Señala a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a la Presidencia de la Junta de Gobierno y a la Mesa Directiva del Congreso por excluirlo de la lista de los 16 aspirantes, en un acto de desechamiento en el que no medió notificación por escrito al interesado, violando los procedimientos descritos en la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el amparo apunta como terceros perjudicados a todos los que respondieron a la convocatoria para ocupar el cargo de fiscal: Gilberto Higuera Bernal, José Carreón Herrera, José Miguel Arriaga Bulloli, Zacarías Arriaga Cabrera Oliver, Gabriel Hernández Campos, Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, José Othón Bailleres Carriles, Guadalupe González Vargas. Maricela Pichón Acevedo, José Martínez Ramírez Carranza, Juan José Rodríguez Sánchez, José Carlos Andrés Lerín Díaz, Israel Eugenio Jiménez, Abdiel Lozano Chantes y Rosa Celia Pérez González…O sea que tienen otros datos en el Congreso local, para variar…así las cosas…se estarán pasando de rosca?…es pregunta…Hasta la próxima…