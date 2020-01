Estos son los principales retos del cómputo en la nube

Rossi A. G.

El cómputo en la nube ha pasado de ser una propuesta a convertirse en una de las piezas importantes de muchas compañías. La importancia de esta tecnología está aumentando exponencialmente al grado que se pronostica que las industrias en general aumentarán su valor durante 2020 en un 17%, pasando de 227.8 mil millones de dólares registrados en 2019, a 266.4 mil millones. Y para el año 2022 el 60% de las organizaciones utilizarán estos servicios debido a la facilidad de su alcance, de acuerdo con que la consultora Gartner.

Día a día tenemos contacto con los servicios en la nube aunque no nos demos cuenta; aplicaciones móviles, banca electrónica o correo electrónico son algunos ejemplos de ello. Mientras tanto, las firmas que apuestan por implementar esta tecnología en sus operaciones y la forma en la que ofertan sus servicios, han tenido crecimiento en sus ventas hasta de 10%, de acuerdo a un estudio de la empresa de soluciones CitiXsys.

“Hablar de la nube nos lleva a definir el tipo de plataforma que ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas como almacenamiento de base de datos, software online menos pesados, entrega de contenido y otras funciones que contribuyen al crecimiento de las empresas, permitiéndoles enfocarse en las actividades que les reportan mayor valor agregado”, afirma Gustavo Parés, director de NDS Cognitive Labs, empresa especializada en cómputo cognitivo e Inteligencia Artificial (IA).

Al ser una industria tan grande y con tanto potencial, trae consigo muchos desafíos que enfrentan las empresas, entre ellos, de acuerdo con NDS Cognitive Labs, se encuentran los siguientes:

Seguridad Informática

En general, los servicios en la nube son considerados como seguros y confiables; sin embargo, los directores de tecnología como los tomadores de decisiones deberán contar con información que les garantice que los proveedores operan en un ambiente totalmente seguro sus servicios.

Por eso es que las empresas de servicios de almacenamiento y procesamiento de datos en línea deben demostrar que cuentan con software de seguridad informática especializados que protejan correctamente la información ante cualquier amenaza.

Es necesario cuestionar al proveedor del servicio en la nube dónde se almacenarán los datos, si están encriptados y cuáles son las políticas y procedimientos de seguridad con los que cuenta la empresa.

Accesibilidad y Cobertura

Los servicios en la nube funcionan de manera óptima si se tiene una buena conexión a internet; sin embargo, en países con economías en desarrollo como los latinoamericanos todavía existen zonas sin cobertura, lo que complica el trabajo con servicios de este tipo o incluso lo imposibilita.

Con la llegada de nuevas empresas de telecomunicaciones, las empresas deben considerar contratar a los proveedores que les garanticen una cobertura amplia para las actividades que van a desempeñar en la nube.

No es lo mismo intercambiar textos en un procesador de la nube que subir y descargar videos en la mejor calidad. Por esto es que las firmas con oficinas en zonas geográficas distintas, deben implementar sus soluciones con base en su ubicación y número de usuarios.

Falta de control

Cuando se emplea a un proveedor de servicios en la nube, éste tiene el control de operaciones, no hay garantía de que las funciones usadas al día de hoy serán las mismas en un futuro. Quien provee el servicio de la nube puede manejar el precio, por lo que lo recomendable buscar un proveedor pay as you go, es decir, que pagues por lo que consumes.

Por esto es necesario que las empresas establezcan y sepan perfectamente las condiciones del contrato de prestación de servicios, para evitar sorpresas y problemas con su proveedor.