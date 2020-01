Matrimonio igualitario…tabique en el cuello del “monaguillo” Biestro para el 2021

Roberto Desachy Severino

Claudia Rivera Vivanco, Luis Alberto Arriaga y hasta Norma Layón ya rebasaron –por mucho- al ex dirigente estatal de Morena y actual presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, en el aspecto de reconocer, promover y respetar los derechos humanos, debido a que los presidentes municipales señalados sí han permitido los matrimonios igualitarios en sus ciudades.

Es un vergüenza absoluta que Gabriel Biestro – quien se dice de izquierda, llegó a la Legislatura local bajo las siglas de Morena con una bandera de “avanzada” y de respeto a las garantías individuales- se haya atrincherado con el manto de “Viva Cristo Rey” e impida a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT) contraer matrimonio con el amparo de la Constitución estatal: Por falta de acuerdos no se pudo reconocer el contrato conyugal entre parejas del mismo género: Vianney García

Afortunadamente para los miembros del sector LGBT poblano, algunos alcaldes de Morena han mostrado congruencia al no querer asumirse como los defensores de la “bragueta” y/o de la moral pública, ya que Claudia Rivera Vivanco asumió el riesgo de respaldar la celebración de los contratos conyugales de gente del mismo sexo y, hasta ahora, en Puebla capital van 10 uniones de este tipo: 6 en la comunidad de Ignacio Zaragoza, 3 en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche y uno más cuyo trámite se realiza en la secretaría de Gobernación.

En otros municipios cercanos a la capital también desecharon el neo conservadurismo de Biestro y de la vergonzante bancada de Morena, debido a que en San Pedro Cholula se han celebrado 23 uniones desde el 2018, según lo que le dijo el edil Luis Alberto Arriaga a mi compañero Israel Tepox: Cabildo aprueba matrimonios igualitarios en las juntas auxiliares de Puebla capital

HASTA EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN SE RÍEN DE GABRIEL BIESTRO

En San Martín Texmelucan, donde la locuaz Norma Layón ha mostrado una gran incapacidad, incompetencia y estulticia en el ejercicio del gobierno, también se concretó la unión conyugal de dos personas del mismo sexo: Antonio y Fernando se casaron el 29 de diciembre pasado.

En otros municipios, como Cuautlancingo y Coronango, los registros civiles estarían dispuestos a dar el servicio, aunque hasta el momento ninguna pareja homosexual ha concluido ahí sus trámites matrimoniales.

El problema con el conservadurismo ramplón de Gabriel Biestro y cía es que deja al contentillo de los presidentes municipales el decidir si se permite el matrimonio igualitario o no: Arzobispo de Puebla defiende a diputados de Morena por no despenalizar el aborto ni aprobar el matrimonio igualitario

Como el Congreso local se empeña en dejar fuera de la Carta Magna la figura de matrimonio igualitario, unión conyugal entre parejas del mismo sexo, etc, su concreción o no depende de la decisión discrecional de cada registro civil, de cada junta auxiliar, además de que las parejas de la comunidad LGBT que no vivan en los municipios donde ya fue permitido NO podrán casarse: Nuevamente presentarán reformas por la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios: Rocío García

Incluso, si –Dios no lo quiera- algún hipócrita conservador metido en el closet, como el panista Eduardo Rivera Pérez o el pseudo morenista Gabriel Biestro llegan a la alcaldía de Puebla, los miembros del sector LGBT poblano podrían perder el derecho de unirse legalmente.

“MONAGUILLO” BIESTRO, OBEDIENTE SERVIDOR DE LA FILIAS Y FOBIAS DE LOS “FIFIS” CONSERVADORES EN EL CONGRESO DE PUEBLA

En contraste, si obtiene la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla el año entrante, debe quedarle muy claro a Gabriel Biestro que no será –en absoluto- el favorito de la comunidad universitaria. Sin embargo, un sector social que, quizás, podría respaldarlo es el conservador, el que se opone a la legalización del matrimonio igualitario y a que despenalice a las mujeres que abortan.

Así, el pasado 20 de diciembre, la Organización No Gubernamental (ONG) “Dales Voz” incluyó a la Legislatura de Puebla entre las 12 del país que enviaron a la “congeladora” las propuestas que “pretendían la despenalización del aborto”, como lo menciona dicha asociación en su comunicado oficial.

En este comunicado, “Dales Voz” – cuyas causas son por demás muy respetables, sobre todo en lo referente a su oposición a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres y los niños- admitió que hasta agosto del 2019 “solo había” en el país 5 mujeres presas por abortar entre el total de 101 personas encarceladas por esta causa y de las cuales 6 (hombres) están en Puebla.

LLEGÓ AL CONGRESO CON LA BANDERA DE LA IZQUIERDA…A PEGAR CON LA MANO DERECHA

Además, como se dijo párrafos arriba, “Dales Voz” precisó que 12 estados de México – algunos con mayoría parlamentaria de Morena, como Puebla- rechazaron en el 2019 las “reformas legislativas que pretendían la despenalización del delito de aborto”.

Hasta acá, el monaguillo Biestro Medinilla podría congratularse de contar con el respaldo de la señalada ONG y, tal vez, de algunos otros sectores conservadores de Puebla…el problema es que para los comicios concurrentes del 2021 él pretende ser candidato de Morena y/o de partidos de izquierda.

Por lo mismo, la oposición al matrimonio igualitario y su insistencia en penalizar al aborto demuestran su profunda confusión y fragilidad mental, personal, política e ideológica: Nuevamente presentarán reformas por la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios: Rocío García