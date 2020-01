Jennifer López comparte adelanto de su show para el Super Bowl 54 en sus redes

Quién

La neoyorquina está ansiosa porque llegue el 2 de febrero y lanzó un reto para que sus fans muestren sus mejores pasos de baile.

Jennifer Lopez ya está más que lista para cantar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, la neoyorquina compartirá escenario con Shakira y su emoción es tal que ya dio una probadita del “show” que está preparando para el evento deportivo.

A través de sus redes sociales, JLo compartió la coreografía que prepara e invitó a sus seguidores a unirse al reto de baile con el hashtag #JLOSuperBowlChallenge, con la promesa de que subirá los mejores pasos de sus fans.

La neoyorquina escribió a sus seguidores: “Faltan tres semanas para el Super Bowl, así que les estoy dando un adelanto de mi actuación de medio tiempo. Ve a mi TikTok para verlo. ¡Esta semana únete al reto y baila On The Floor! Compartiré algunos de mis favoritos”.

3 weeks until the Super Bowl so I’m giving you a sneak peak into my half time performance. Head over to my TikTok to check it out. Dance to On The Floor with me!!! I’ll reshare some of my favorites. ✨💃🏽🕺🏻#JLoSuperBowlChallenge https://t.co/zmYLllY0hO

— Jennifer Lopez (@JLo) January 12, 2020