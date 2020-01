¿Será cierto? La Luna es de queso

Alfredo Morales Desachy

Bienvenidos sean a mi espacio en el que vamos a analizar algunos de los mitos más frecuentemente oídos sobre el espacio. Hoy vamos a hablar un poco sobre la composición de la Luna.

Espera, espera. Ya todos los lectores de aquí saben bien que la Luna no está hecha de queso, así que de una vez vamos a decir que el mito es falso, pero es una oportunidad perfecta para hablar de la composición de materiales de la Luna, y sabemos bien que es un pedazo de roca. Pero ¿Qué tan cierto es esto?

Para contestar esta pregunta, debemos primero ver que compone la Luna.

En primer lugar, tenemos el oxígeno con un aproximado de 42% de la composición total, pero no está en una forma gaseosa respirable, sino que se encuentra entre las composiciones rocosas, hay que recordar que el oxígeno se combina muy fácilmente con otros elementos, como por el hierro para hacer óxido de hierro, u óxidos de silicio, inclusive con el aluminio que es una oxidación muy rápida, a tal grado que es muy poco común encontrar aluminio sin oxígeno.

De hecho, los siguientes elementos más abundantes en la Luna son en efecto el silicio con un 21% y de ahí el hierro con 13 %, en quinto lugar, se encuentra el aluminio con 7% de la composición total de la Luna.

¿Y por qué la Luna tiene tanto oxígeno? ¿De dónde lo saca? Pues de la Tierra por supuesto. Se ha demostrado que existen vientos que vienen desde la Tierra hasta la Luna que cargan iones de oxígeno, y esto ha pasado por millones de años, por lo que no es de sorprenderse que casi la mitad de la Luna esté hecha del comburente universal.

Probablemente te hayas dado cuenta de que me brinqué un elemento, si lo notaste, ¡Felicidades! Eres una de las pocas personas con el buen hábito de la lectura y no pasas solamente los ojos sobre las letras, pero si no lo notaste, no te preocupes, con la práctica y la motivación puedes mejorar tu habilidad de lectura.

Pues el cuarto elemento más abundante en la Luna es el calcio con aproximadamente 8% de la composición total de la Luna. Continuamos con el magnesio con 6% y podríamos terminar con Titanio con una proporción de entre 2% y 1%. Valdría la pena hablar también de este elemento en particular, porque su abundancia en la Luna es mayor que en la Tierra, pues en la Tierra se estima que en la corteza terrestre está compuesta por solamente un 0.63%… y es el séptimo metal más común.

El restante 1-2% de la Luna lo componen otros elementos como el sodio, potasio, cromo, manganeso, azufre, fósforo, torio, etc.

Vale la pena indicar que, así como en la Tierra, no es fácil estimar con exactitud de que está hecha la Luna, sobre todo si el último viaje que ha hecho la humanidad fue el 7 de diciembre de 1972 por medio de la misión Apolo 17. Hasta que volvamos a la Luna (físicamente, no imaginando por distraídos) y colocamos instrumentos de medición de estado del arte, solo podremos hacer estimaciones y teorías sobre los secretos que esconde la Luna bajo su corteza.

Hablando de regresar a la Luna… ¿Si estaremos regresando? ¿O será la primera vez que lleguemos?