“El gobernador está al pendiente del pueblo”: Afirma estudiante.

STAFF/AEH.

Samia Tejeda, quien estudiará en el extranjero, se acercó al gobernador para solicitar un apoyo

“Lo que nos ofreció, nos lo ofreció de corazón”, expresó Josefina García, quien fue inscrita en los programas sociales del SEDIF y Bienestar

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Tras conseguir una beca que le permitirá estudiar en el extranjero, Samia Tejeda Tecpanecatl acudió a Casa Aguayo para solicitarle al gobernador Miguel Barbosa Huerta un apoyo a fin de continuar con su formación universitaria.

Estudiante de la Ingeniería en Química Industrial, esta joven de 21 años fue parte de la edición 23 de la Jornada de Atención Ciudadana, ejercicio que, afirmó, es una muestra de como autoridad, el mandatario, escucha lo que las “personas necesitan y está al pendiente del pueblo”.

“Venía con una expectativa buena, yo contaba con que el gobierno me iba a apoyar para poder realizar este proyecto. Y así fue. El gobernador me dijo que sí, que sin duda me iba a dar seguimiento para que yo pueda completar mi siguiente semestre en la Universidad de Madrid. Por lo que me siento muy agradecida y definitivamente me voy muy contenta sabiendo que está haciendo lo que a lo mejor muchas personas necesitan que es: ser escuchados”.

Con la beca que obtuvo a través del Programa de Movilidad Académica, Samia permanecerá hasta julio en la Universidad Politécnica de Madrid, institución en la que cursará el octavo semestre de su carrera profesional.

Al igual que el caso de esta joven, el gobernador Barbosa Huerta escuchó a Josefina Alicia García García, vecina del municipio de Cuautlancingo, quien aseveró que tras platicar con el titular del Ejecutivo comprobó que sí hay una asistencia para las personas de la tercera edad.

A sus 73 años, doña Josefina es empleada en una tienda de autoservicio, actividad que le permite solventar los gastos que tiene junto a su esposo e hijo, ambos con una discapacidad que los limita a desempeñar alguna labor.

Como apoyo a su situación, esta pareja obtendrá beneficios a través de los programas sociales que operan el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Bienestar.

“Lo que nos ofreció, nos los ofreció de corazón. Nos canalizó con la persona adecuada para cada petición que yo traigo, vengan a pedirle ayuda, es una persona muy noble, muy humana, se presta a escuchar, no es una persona déspota que ignora lo que uno le está diciendo, está escuchando lo que uno le dice; me voy muy contenta”, expuso la señora Josefina.

Otros de los asistentes al también llamado “Martes Ciudadano” fue Alan Flores, quien cuenta con una discapacidad visual e inició los trámites para la credencial con la que obtendrá apoyos en servicios públicos y ser parte de los programas de asistencia social.

“Vine a pedir una oportunidad laboral, por el momento me comentaron que dejara mis papeles para que me pudiesen canalizar en algún área si tiene alguna disponible, se me está apoyando con la agilización de mi credencial de discapacidad para poder tramitar la despensa que está dando el DIF mensualmente, este tipo de iniciativas me parecen positivas, en el aspecto tu trato hacia el gobierno es más personal, tus quejas o peticiones las puedes hacer directo con ellos, no te traen entre tanto papeleo”, señaló Alan Flores.