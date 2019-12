Quedan elegidos los 8 finalistas de “La Voz Kids” edición 2019

Por Mino D’Blanc

-El próximo domingo 22 de enero se transmitirá la gran final.

El domingo 15 de diciembre se transmitió por “Las Estrellas” la semifinal de “La Voz Kids” edición 2019, en la que los 18 participantes que llegaron a dicha instancia, dieron prueba de su talento. 12 de ellos quedaron fuera y solo 2 de cada equipo se convirtieron en los vencedores que llegan a la final, misma que se transmitirá el domingo 22 de diciembre.

El equipo de Lucero inició el reto musical con las participaciones de Danna Lerma, quien cantó “Sin él”, Roberto Xavier quien interpretó “Y llegaste tú”, Evely Yuridia quien hizo lo mismo con “Cielo Rojo”, María José quien presentó “La Chancla”, Daniel Orlando con “What do you mean” y Fátima Bocanegra quien entonó “Basta ya”. Cuatro de los integrantes fueron descartados, siendo Roberto Xavier (de Aguascalientes) y María José (de Jalisco) los que pasaron a la final.

Del equipo Melendi se presentó Nicole Florencia con “Can’t help falling in love”, Naria Ríos con “Besos de Ceniza”, Emily del Carmen cantó “Sólo le pido a Dios”, Adolfo Javier entonó “Terrenal”, Valencia Victoria hizo lo mismo con “Me olvidarás” y Mónica Plehn interpretó “Hopelessly devoted to you”. Las representantes del Estado de México Mónica Plehn y Nicole Florencia fueron las elegidas para la gran final.

Finalmente tocó el turno del equipo de Carlos Rivera, quien presentó a Max Cervantes con “A partir de hoy”, Enya Meraz con “Million reasons”, Mario Girón con “Ya me enteré”, Ángela Martínez con “Llorar”, Alison Rivera con “A million dreams” y Moisés Habib con “El taconazo”. Los dos participantes que llegan a la final son los oriundos de Nuevo León, Mario Girón y Moisés Habib.

Será el próximo domingo cuando los dos integrantes de cada equipo se enfrentarán para convertirse en el representante finalista de su coach. Al ya quedar establecidos los 4 participantes en la última instancia, el público tendrá la última palabra y a través de su voto decidirá quién será el ganador de “La Voz Kids” edición 2019.