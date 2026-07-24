México queda igual en aranceles de EU, aclara Claudia Sheinbaum

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta explicó los resultados de su reunión con el representante del USTR, Jamieson Greer

La imposición de nuevos aranceles de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) a distintas naciones del mundo no impactó a México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera de este 24 de julio, en Cuernavaca, Morelos, la mandataria federal recalcó que México quedó igual, después de su reunión con el representante del USTR, Jamieson Greer.

“¿Qué le pasa a México? se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen 0 arancel. Con excepción de vehículos de acero. Y los productos que se exportan fuera del tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10%, que es lo que ya teníamos antes.

“Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana”, afirmó en la 24 región militar de Cuernavaca.

También aprovechó para informar sobre su encuentro con Greer en Palacio Nacional, el cual duró alrededor de hora y media.

“Fue una muy buena reunión, avanzando distintos temas. ¿En qué línea, digamos, va Estados Unidos? Porque hay que decir que la revisión que se está haciendo, es sobre una nueva visión que tiene el gobierno de los Estados Unidos de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México”, agregó.