México liga triunfos en polo acuático y Bádminton

EL HERALDO DE MÉXICO

Hoy se abren las competencias de tenis y el tiro con arco en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026., donde México también está representado

El equipo mexicano de polo acuático venció 25-10 a Costa Rica en los cuartos de final del torneo varonil, para instalarse en la disputa de medalla en la siguiente ronda.

El equipo mexicano se impuso con parciales de 8-3, 7-0, 6-3 y 4-4. Hoy México enfrenta a Colombia para definir si busca el oro o disputará el bronce.

Por su parte, la selección femenina de México clasificó en el primer lugar en la modalidad de polo acuático, tras derrotar a Colombia 14 goles por 10.

Las mexicanas alargaron a cuatro su invicto, manteniendo su superioridad en el evento y asegurando el primer puesto, quedando solo una jornada más en la ronda preliminar.

Arrasan en badminton

La delegación de México superó a República Dominicana en la primera fecha del torneo de bádminton mixto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los mexicanos se impusieron en todos los parciales para acreditarse el triunfo en los sets disputados en el evento que tiene lugar en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este.

El primer duelo se llevó a cabo bajo el formato de parejas mixtas, con los mexicanos Armando Gaitán y Romina Fregoso enfrentándose a los dominicanos Yonatan Linarez y Claritza Confident.

La dupla mexicana venció a los locales en sets consecutivos (21-10 y 21-13).

En el segundo enfrentamiento en individual masculino, México, representado por Job Castillo, venció a Víctor Ovalles de República Dominicana en sets que concluyeron con el marcador final de 21-13.

Para el tercer partido, el duelo fue entre la dominicana Daniela Acosta y la mexicana Vanesa García, quien venció a la criolla 21-10 y 21-11, respectivamente.

El cuarto juego se disputó en parejas masculinas. República Dominicana fue representada por Víctor Ovalles y Ernick Zorrilla, mientras que por México salieron a la pista Luis Montoya y Juan Torres.

Los mexicanos se impusieron en sets seguidos (21-12 y 21-10).

El último encuentro se realizó en parejas femeninas, enfrentando al dúo mexicano formado por Romina Fregoso y Miriam Rodríguez, quienes vencieron a las dominicanas Alisa Acosta y Nairoby Jiménez en sets seguidos (21-15 y 21-10).

República Dominicana y México comparten el Grupo B con Cuba y Colombia.

Hoy se abren las competencias de tenis y el tiro con arco, donde México también está representado.