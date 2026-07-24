Julián Quiñones y ‘Piojo’ Alvarado están entre los mejores jugadores del Mundial 2026

LA JORNADA

Julián Quiñones cerró el Mundial 2026 como uno de los mejores 10 delanteros del torneo de acuerdo con el el Power Ranking de FIFA al superar incluso a estrellas internacionales como el inglés Harry Kane, quien se ubicó en el décimo puesto, y el suizo Johan Manzambi, noveno en la tabla.

El tricolor culminó en el octavo escalón de la lista general tras marcar cuatro goles en total, luego de sacudir las redes en los partidos de Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra.

La lista, la encabeza el francés Kylian Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales con 22 tantos. La clasificación la completan el inglés Jude Bellingham (2), el argentino Lionel Messi (3), el noruego Erling Haaland (4), el francés Ousmane Dembélé (5), el belga Charles De Ketelaere (6), y el brasileño Vinícius Júnior (7).

Aunque al inicio Quiñones, quien se naturalizó en 2023, no era totalmente del agrado del técnico Javier Aguirre, logró disputar su primera Mundial al convencer al timonel por su buen desempeño en la liga de Arabia Saudita.

El delantero, de origen colombiano, arribó hace once años a México, donde destacó con el Atlas y el América. El ariete firmó en 2024 con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, país en el cual fue campeón de goleo en esta temporada por delante de la estrella internacional Cristiano Ronaldo.

Como mejor creativo, el francés Michael Olise lideró la clasificación por delante de Lionel Messi (2) y de su compatriota Kylian Mbappé (3), al tiempo que el español y campeón del mundo Lamine Yamal fue quinto en la lista.

El mexicano Roberto Piojo Alvarado, quien también destacó con tres asistencias en su segunda Copa del Mundo, logró entrar a este selecto grupo al encontrar en el puesto 10.

La lista de mejores guardameta está liderada por el portugués Diego Costa, el argentino Emiliano Dibu Martínez y el inglés Jordan Pickford, mientras que el mexicano Raúl Tala Rangel cerró en el puesto doce, un escalón abajo del colombiano Camilo Vargas.

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha y quien robó reflectores al defender el arco de Cabo Verde con espectaculares atajadas ante España y Argentina, se ubicó en el puesto 14.

En la lista también destacaron el belga Jeremy Doku (4), los ingleses Athony Gordon y Marcus Rashford, sexto y séptimo respectivamente, así como los españoles Alex Baena (8) y Dani Olmo (9).

La campeona España tuvo la mejor línea defensiva con Rodri (1), Pau Cubarsi (2), Pedro Porro (3) y Pdri (7) como parte de los 10 mejores zagueros del certamen.