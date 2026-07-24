Oficial: Estos son los partidos de la Leagues Cup que se jugarán en México

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La Leagues Cup 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS. Después de disputarse exclusivamente en territorio estadounidense desde su expansión en 2023, la competencia finalmente tendrá partidos oficiales en México, una decisión que busca darle un mayor equilibrio al certamen y responder a una de las principales críticas que habían acompañado al formato en los últimos años.

La organización confirmó que serán cuatro encuentros de la fase inicial los que se disputarán en suelo mexicano, convirtiendo al país en una de las sedes del torneo por primera ocasión. Con ello, algunos clubes de la Liga MX podrán aprovechar el respaldo de su afición y disputar encuentros internacionales en casa antes de viajar a Estados Unidos para el resto de la competencia.

Los partidos confirmados son los siguientes:

Toluca vs. Seattle Sounders – Estadio Nemesio Diez – 5 de agosto

Toluca vs. FC Dallas – Estadio Nemesio Diez – 12 de agosto

América vs. San Diego FC – Estadio Azteca – 6 de agosto

Tigres vs. Vancouver Whitecaps – Estadio Universitario – 11 de agosto.

La elección de estas sedes no es casualidad. Tigres, Toluca y América figuran entre los equipos con mayor convocatoria del futbol mexicano. Además, la competencia se basó en un tema de rendimiento deportivo, premiando a los equipos con mejores resultados. Recordar que Los Diablos fueron bicampeones de la competencia local y sus respectivos subcampeones fueron Los Universitarios y Las Águilas.

Aunque únicamente serán cuatro compromisos, la decisión es vista como un primer paso hacia un formato más equilibrado entre ambas ligas. La expectativa es que, si la experiencia resulta positiva en términos de asistencia, logística y organización, la Leagues Cup pueda aumentar gradualmente el número de partidos celebrados en México en futuras ediciones, fortaleciendo el carácter binacional de la competencia.

Para los aficionados mexicanos también representa una oportunidad inédita de disfrutar en casa de enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS, sin necesidad de viajar a Estados Unidos.