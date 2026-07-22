Confirman detención de sujeto acusado de acosar a menor de edad en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*22 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa que, derivado de la pronta intervención y las acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), fue asegurado el probable responsable de un hecho ocurrido el pasado sábado 19 de julio en el barrio de Santiago Mixquitla.

La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

De manera paralela, el Sistema Municipal DIF mantiene el acompañamiento y la atención integral a la víctima y a sus personas tutoras durante el desarrollo del proceso legal, garantizando una atención con perspectiva de derechos.

Asimismo, se continúa implementando una estrategia de atención para la familia afectada, con la participación de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Municipal de las Mujeres, a fin de brindar apoyo psicológico, jurídico y social.