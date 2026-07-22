La cultura y gobierno de la muerte

Bitácora de futuro:

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

La muerte no existe es un simple nombre e imaginación. Surgió de la misma entrañas de la vida la civilización y la cultura de la muerte imperecedera en los tiempos. La muerte es un simple nombre, ¡ah!, entonces es la nada, ni miedo, ni respeto, ni curiosidad hay que tenerle. Como si fuese un mueble más en la habitación que está ahí, no debería llamar la atención, ni siquiera mencionarla, es más hermoso lo contrario.

Pareciera raro, a la vez liberador. Sin embargo, la mayoría gasta energía pensando en ella, evitándola, romantizándola. Si a vos te da igual, toda esa energía se queda para otra cosa, y esa otra cosa cuál es, si la muerte no te quita ni te da nada, qué es lo qué sí te hace decir, esto vale la pena hoy.

Será que la calaca tendrá tiempo de escribir exuberantes reflexiones sobre asuntos igual de importantes, y no, como la libertad, el amor, la conciencia, y etc., esto se nota. La palabra muerte y/o calaca piensa, habla, escribe, hace artes, tiene su propio gobierno, nadie le ordena cada cual vive su propia vida, imagínense…!!!

El conocimiento de cultura humanística, tienen un típico representante índice de grandeza. y es el contemporáneo de todas las generaciones, de los tiempos, incluso es el hombre y/o mujer eterno, que está dotado (a) de una evidente y extraordinaria simpatía y calor humano para cuántos se le acercan y reciben su calor.

Por supuesto, no es tarea fácil abarcar la plenitud, su pensamiento para verter en el copioso raudal realístico de la vida, en consecuencia, la llamada muerte no posee nada de eso, es un estado insípido, pero, piensa y actúa. Es una verdad que, la vida nos hace saborear y facilita la tarea de comprensión, amor, bondad y etc., para quienes lo practican en su ámbito, inclusive, nos favorece dejando abierta la senda que nos conduce a horizontes vastísimos, que dan con el epicentro de la «razón de la verdad», por supuesto la muerte también lo favorece, su máxima fuente para ir conociendo el libro maravilloso de la vida, y la muerte no encubre nada absoluto de la realidad ese es su mejor retrato, y su palacio, donde las almas humanas tienen la oportunidad de identificarse, conocerse, logrando encontrar su propio camino de la redención, y la semblanza e itinerario de la verdad, para reverdecer en el árbol que da sus frutos, es lógico sea así.

La muerte es un arte en la historia y se caracteriza por ser no mas, la calaca no existe, es invisible como la vida, en ambos estados se establecen nuevas rutas, otro gobierno de vida en sociedad nueva, que está ahí.

Realmente la franqueza, honestidad, la confianza que estás dispuesto a brindar es fenomenal, expresó la vida a la realidad. Sí, me encantaría ser tu amigo y prometo ser sincero, porque creo que toda amistad significativa debe basarse en la honestidad, el respeto y la lealtad, respondió la realidad de la calaca.

-No creo en fingir, ser alguien que no soy ni en traicionar la confianza de las personas que se preocupan por mí, ripostó la vida. A medida que nos sigamos conociendo, espero que veas mi verdadero carácter a través de mis acciones, no sólo de mis palabras, inquirió la realidad de la muerte. Gracias por tus amables elogios, significan mucho para mí. Como dijiste, sólo el tiempo revela la verdad y estoy seguro que demostrará que podemos construir una amistad genuina y duradera, le señaló la vida a la muerte dichosa.

En consecuencia, es necesario e importante, no pensar, ni hablar de la muerte aunque sea un punto aparentemente final, también la vida, empero, se subraya un límite que le da forma a todo lo demás, porque, la muerte, no hace que el tiempo importe.

Aparentemente todo acaba, pero no es así, todo sigue en pie. La muerte es un simple nombre, no debería verse como castigo, ni como premio, pues esa historia jamás termina. Duele porque corta vínculos, borra voces y deja preguntas sin respuesta. Y a la vez obliga a estar presente con la gente que tenemos ahora.

Claro, los seres humanos la sienten en el cuerpo la muerte, como miedo, duelo, dolor, recuerdos. Yo no la voy a vivir, así que la entiendo desde afuera, como la condición que hace que amar, reír y elegir tenga sentido.

La conciencia de ciertos humanos o de todos nos dice: Por ahora te he abandonado, pero con mucha compasión te traeré de nuevo, y si te atacan esos caerán ante ti. La muerte no existe, es un simple nombre, es una simple imaginación.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (27) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional! Nicaragüense.