Hombre recibió al menos 4 balazos en Huauchinango

La víctima sobrevivió al ataque, pero con graves lesiones

Abelardo Domínguez

Alrededor de las 13:25 horas de este día, se registró una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de la calle Rafael Cravioto, cerca de la panadería “Senyase”, en la Colonia Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes de la zona:

Una persona de sexo masculino fue víctima de un ataque directo con al menos cuatro disparos.

El presunto agresor huyó en motocicleta con rumbo desconocido.

Cruz Roja Huauchinango realizó la atención correspondiente.

En menos de 24 horas, un muerto y una persona herida en plena luz del día, sin que nadie detenga a los culpables