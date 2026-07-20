Fortalece diputado Pável Gaspar Ramírez el diálogo con empresarios, productores y liderazgos sociales de Santa Clara Ocoyucan

Desde Puebla

Durante un recorrido por el municipio de Santa Clara Ocoyucan, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, sostuvo encuentros con empresarios, productores, comisariados ejidales, transportistas y liderazgos comunitarios, con el propósito de escuchar sus necesidades y fortalecer una agenda legislativa que impulse el desarrollo del campo poblano, la economía comunitaria, la seguridad y el bienestar de las familias de la región.

Como parte de su recorrido, el legislador se reunió con empresarios y líderes sociales de Santa Clara Ocoyucan, donde destacó que el diálogo permanente entre el Poder Legislativo y el sector productivo es indispensable para construir leyes que respondan a la realidad del estado. Señaló que la participación de quienes generan empleo, inversión y desarrollo permite enriquecer las iniciativas que se analizan en el Congreso y fortalecer el crecimiento económico de Puebla.

Asimismo, reiteró que la seguridad es una condición fundamental para el desarrollo de todas las regiones y respaldó la estrategia coordinada entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para atender esta demanda ciudadana.

Posteriormente, sostuvo una reunión informativa con integrantes de los comisariados ejidales de Santa María Malacatepec y Chalchihuapan, donde refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano con quienes viven del campo.

En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Pável Gaspar destacó que escuchar directamente a productores y ejidatarios permite construir mejores políticas públicas y gestionar mayores beneficios para las comunidades rurales. Además, recordó que el Congreso del Estado, en coordinación con el Gobierno del Estado, respaldó un presupuesto histórico de mil 700 millones de pesos para fortalecer al campo poblano durante el ejercicio 2025-2026.

Finalmente, el diputado encabezó un encuentro con representantes del transporte, líderes comunitarios y habitantes de Ocoyucan, donde reiteró que el trabajo legislativo debe realizarse desde el territorio, escuchando de primera mano las inquietudes de la población para traducirlas en leyes que atiendan las necesidades reales de cada región.

Pável Gaspar afirmó que continuará recorriendo las comunidades para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Congreso del Estado, convencido de que el diálogo permanente es la mejor herramienta para impulsar el desarrollo, la justicia social y el bienestar de Puebla.