¡El partido que nadie quería jugar terminó siendo una lluvia de goles!

• Inglaterra vence 6-4 a Francia y se queda con el tercer lugar del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

El duelo por el tercer lugar del Mundial 2026 terminó regalando uno de los encuentros más espectaculares del torneo. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido lleno de goles, remontadas y emociones que superó todas las expectativas. Lo que muchos consideraban un encuentro de trámite terminó convirtiéndose en un auténtico festival ofensivo.

Los Three Lions fueron ampliamente superiores durante la primera mitad. Declan Rice abrió el marcador, Ezri Konsa amplió la ventaja y Bukayo Saka firmó un doblete antes del descanso para colocar un contundente 4-0. Cuando parecía que Inglaterra tenía asegurado el tercer puesto, Francia reaccionó con orgullo y protagonizó una espectacular remontada parcial.

En el complemento aparecieron Kylian Mbappé, con un doblete, además de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, quienes acercaron peligrosamente a los franceses. Sin embargo, Inglaterra encontró oxígeno gracias al hat-trick de Bukayo Saka, quien convirtió desde el punto penal, mientras que Jude Bellingham sentenció el encuentro con una brillante acción individual para colocar el definitivo 6-4.

Pese a la derrota, Francia nunca dejó de competir y obligó a Inglaterra a emplearse a fondo hasta el último minuto. Mbappé volvió a demostrar su capacidad goleadora, aunque no fue suficiente para evitar que los ingleses subieran al podio del Mundial con una de las victorias más emocionantes del campeonato.

Con este resultado, Inglaterra finaliza el Mundial 2026 en el tercer lugar, mientras que Francia se despide en la cuarta posición tras protagonizar un encuentro que será recordado como uno de los más entretenidos de toda la Copa del Mundo.