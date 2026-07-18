BUAP y gobierno estatal extienden oportunidades de estudio

Desde Puebla

Para apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior con becas que les permitan continuar sus estudios, la BUAP y el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, llevan a cabo la quinta edición de la feria Plan Becas: Impulsando la Educación 2026.

Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil de la BUAP, indicó que el año pasado asistieron alrededor de 20 mil visitantes para informarse sobre los planes de estudio ofertados por diversas instituciones públicas y privadas.

Lizbeth Martínez Moreno, subsecretaria de Educación Superior de la SEP estatal, expuso que esta jornada da oportunidad a los jóvenes de elegir aquellas carreras que marcarán sus vidas.

Los funcionarios, acompañados de Damián Hernández Méndez, secretario General de la BUAP, y Mónica Lara Chávez, directora General de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, realizaron un recorrido por el pabellón de stands.

Plan Becas 2026 tiene lugar en el Centro Expositor Puebla, del 18 al 21 de julio, de 10:00 a 17:00 horas. Se ofrecerán más de 10 mil apoyos y diversos porcentajes de beca, que van del 15 hasta el 70 por ciento de descuento, tanto en inscripción como en colegiaturas en más de 64 instituciones, entre ellas, las universidades incorporadas a la BUAP y otras con revalidación SEP.