Inician las vacaciones: ideas para convertir los días sin escuela en aventuras únicas para los peques de la casa

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Hay algo que pasa en casi todos los hogares cuando empiezan las vacaciones, después de la emoción de no poner el despertador, llega la gran pregunta… ¿Qué hacemos hoy? La buena noticia es que no hace falta salir de viaje para convertir estos días en una oportunidad para descubrir nuevos planes en familia.

Especialistas en desarrollo infantil han señalado que las actividades al aire libre, el juego y las experiencias compartidas en familia favorecen la creatividad, la autonomía y las habilidades socioemocionales de los pequeños. Por eso, este verano, Bonafont Kids comparte algunas ideas para aprovechar el tiempo juntos mientras los niños exploran, aprenden y se mantienen en movimiento:

Conectar con la naturaleza en Pies de Montaña.- Si tus hijos disfrutan explorar, hacer preguntas y descubrir todo lo que encuentran a su paso, una experiencia en la naturaleza puede ser el plan perfecto. En los recorridos de Pies de Montaña, las niñas y niños aprenden a orientarse con mapa y brújula, toman decisiones sobre el camino y conocen a su propio ritmo las especies y plantas que rodean su entorno. Aquí, el aprendizaje sucede de forma espontánea entre senderos, árboles y aire libre.

Un verano lleno de movimiento en Changos y Bodokes.- Para quienes buscan mantener a los pequeños activos durante las vacaciones, el curso de verano de Changos y Bodokes reúne actividades deportivas, recreativas, artísticas y temáticas para niñas y niños de 4 a 14 años. Además de divertirse, tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, convivir con otros niños y fortalecer su confianza mientras viven nuevas experiencias cada día.

Descubrir el océano sin salir de la ciudad.- Una visita al Acuario Michin siempre es una buena opción, especialmente durante sus actividades especiales de verano. Además de recorrer uno de los centros de conservación y entretenimiento más grandes de Latinoamérica, los peques pueden conocer especies marinas y terrestres como los famosos capibaras, mientras participan en experiencias que promueven el cuidado del medio ambiente y el respeto por la biodiversidad.

Una tarde para crear en casa.- No todos los días de vacaciones tienen que incluir una salida. A veces, los planes más sencillos son los que se convierten en grandes recuerdos. Organizar una búsqueda del tesoro, preparar una receta en familia, hacer manualidades o construir un fuerte con cobijas puede ser suficiente para estimular su imaginación y regalarles un día diferente.

Lo mejor de todos estos planes es que, además de regalar momentos especiales con tus hijos, invitan a los niños a mantenerse activos mientras exploran, aprenden y se divierten, Y entre tantas aventuras, también vale la pena recordar esos hábitos que hacen la diferencia, como una buena hidratación. Pues cuando los niños pasan varias horas jugando o realizando actividad física, es común que se concentren tanto en divertirse que olviden hacer una pausa para tomar agua. Por eso, además del bloqueador, una gorra o su snack favorito, ofrecer agua de forma constante, sin esperar a que aparezca la sed, puede ayudarles a disfrutar cada experiencia al máximo, recordando siempre que el agua simple debe ser la principal fuente de hidratación.

Para acompañar estos momentos, Bonafont Kids cuenta con opciones pensadas para los pequeños de la casa. Su portafolio incluye agua natural, así como alternativas para esos días en los que un toque de sabor hace la diferencia, con opciones como Manzana, Uva y Limón, los cuales, están elaboradas sin azúcares añadidos, sin colorantes artificiales y sin sellos ni leyendas de advertencia, convirtiéndose en una alternativa práctica para acompañar las horas de juego durante estas vacaciones.

Este verano, más allá del plan que elijan, lo importante será aprovechar estos días para compartir tiempo de calidad, descubrir nuevas experiencias y crear recuerdos que permanecerán mucho después de que terminen las vacaciones.