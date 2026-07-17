El sabor del verano: recetas rápidas, refrescantes y deliciosas

Staff/RG
- Este verano, las opciones frescas y fáciles son clave para disfrutar sin complicaciones y con menos azúcar.
Las vacaciones, los fines de semana largos y los días de descanso son la oportunidad perfecta para disfrutar momentos especiales en casa, compartir con familia y amigos o simplemente consentirte con preparaciones deliciosas. Durante el verano, las recetas frescas, prácticas y llenas de sabor se convierten en grandes aliadas para combatir el calor sin dejar de lado hábitos equilibrados.
No debemos olvidar cuidar el consumo de azúcar, por lo que es muy importante buscar opciones dulces y refrescantes con menos azúcar añadida, manteniendo el sabor que tanto nos gusta. Desde bebidas revitalizantes hasta postres helados y snacks para compartir, estas cinco recetas son ideales para acompañar cualquier plan veraniego.
1. Palomitas de caramelo: el snack perfecto para tardes de películas
Las palomitas son un clásico para disfrutar durante una maratón de series, una tarde de juegos o una reunión casual. Para elaborar palomitas sabor caramelo puedes sustituir el azúcar por Splenda® Mascabado, lo que le da un toque dulce y crujiente que se puede consumir con tranquilidad.
Son fáciles de preparar y se convierten en una excelente alternativa para quienes buscan opciones más equilibradas para compartir durante los días libres.
2. Brochetas de ensalada capresse: frescura en cada bocado
Cuando las temperaturas aumentan, los platillos ligeros son protagonistas. Las brochetas de ensalada capresse combinan ingredientes frescos y coloridos que resultan ideales como entrada, snack o acompañamiento para cualquier reunión.
Además de ser prácticas y rápidas de preparar, aportan una presentación atractiva que eleva cualquier mesa de verano.
3. Smoothie de frutos rojos y matcha: energía para comenzar el día
Los smoothies son una de las formas más sencillas de incorporar ingredientes nutritivos y refrescantes a la rutina. Esta combinación de frutos rojos y matcha ofrece una mezcla equilibrada entre sabor y energía, perfecta para un desayuno ligero o una pausa durante la tarde.
Endulzado con Splenda®, permite disfrutar una bebida deliciosa sin exceso de azúcar, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan cuidar su consumo diario.
4. Jugo de sandía y té negro: hidratación con un toque diferente
La hidratación es fundamental durante los meses más cálidos. Este jugo energético combina la frescura natural de la sandía con el carácter del té negro para crear una bebida refrescante y llena de sabor.
Ideal para acompañar actividades al aire libre, reuniones familiares o simplemente para refrescarse durante una tarde soleada, esta receta demuestra que las bebidas veraniegas pueden ser deliciosas sin depender de grandes cantidades de azúcar.
5. Pay helado de limón: el postre que sabe a verano
Pocos postres representan mejor la temporada que un pay helado de limón. Su textura cremosa y su sabor cítrico lo convierten en una opción ideal para cerrar cualquier comida o disfrutar como un antojo refrescante.
Preparado con Splenda®, este clásico se transforma en una alternativa que permite disfrutar del sabor dulce que caracteriza al verano con menos azúcar añadida.
La inspiración para un verano más dulce está en tu celular
Para quienes buscan nuevas ideas para cocinar, aprender más sobre alimentación equilibrada o descubrir recetas para cualquier ocasión, la aplicación móvil Splenda Life App reúne una amplia variedad de recetas, herramientas y contenido práctico para integrar opciones deliciosas al día a día.
Ya sea que estés planeando una reunión, una tarde de descanso o simplemente quieras experimentar en la cocina, la app ofrece inspiración para disfrutar cada momento con el sabor de Splenda®.
Un verano para disfrutar sin complicaciones
El verano invita a relajarse, compartir y disfrutar de los pequeños momentos. Con recetas sencillas, refrescantes y llenas de sabor, es posible crear experiencias memorables sin dedicar horas a la cocina ni excederse en el consumo de azúcar. Porque cuando el sabor y la practicidad se unen, cada día libre se convierte en una oportunidad para disfrutar más.
Acerca de la marca SPLENDA®
Sobre Splenda®
- Splenda ofrece la siguiente línea de productos que te ayudan a reducir el consumo de azúcar diaria:
- Splenda® Original. – Con menos calorías que el azúcar, para seguir disfrutando la dulzura que te gusta.
- Splenda® Stevia. – Hecho con Stevia de alta pureza.
- Splenda® Azúcar y Splenda® Mascabado. – Rinden el doble que el azúcar y consumes 50% menos calorías.
- Splenda® Original y Splenda® Stevia líquidos. – Sabor con cero azúcares y cero calorías, para llevarlo contigo a donde quieras.
- Splenda ® Balance- bebidas con proteína, vitaminas y minerales
- Splenda® concentrados de polvo de diferentes sabores para disfrutar de un agua refrescante.
- Splenda® Coffee creamer- Sustitutos de crema para café con sabor y sin azúcar.
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