Tonantzin Fernández fortalece el turismo con la 14ª Feria del Molote

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El Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado suman esfuerzos para promover la gastronomía y la economía local.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó este lunes, en rueda de prensa y acompañada por José Miguel Vélez, subsecretario de Promoción Turística del Gobierno del Estado, los detalles de la 14ª Feria del Molote, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio en la Plaza de la Concordia.

Durante su intervención, Maday López, representante de las expositoras participantes, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y de la presidenta Tonantzin Fernández para la realización de esta tradicional feria. Asimismo, destacó el compromiso de las cocineras por ofrecer productos de calidad y brindar una experiencia gastronómica que deje satisfechos a las y los visitantes.

En su mensaje, José Miguel Vélez reconoció el trabajo de la administración municipal por impulsar actividades que fortalecen el turismo y generan una importante derrama económica para San Pedro Cholula y para el estado de Puebla. De igual forma, invitó a las y los poblanos, así como a visitantes de otras entidades, a disfrutar de la gastronomía, la riqueza histórica, cultural y turística que distingue al municipio.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta Tonantzin Fernández reiteró que su administración, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, mantiene el compromiso de fortalecer la vocación turística del municipio mediante acciones que continúen posicionando a San Pedro Cholula como un referente nacional e internacional.

Señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y las expositoras permitirá que esta edición de la Feria del Molote sea un éxito, con una expectativa superior a los 30 mil visitantes y una derrama económica estimada en más de 10 millones de pesos. Además, informó que las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de molotes tradicionales y de especialidad, con precios que oscilarán entre los 50 y los 180 pesos, dependiendo de sus ingredientes.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció el respaldo de la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado, Carolina López-Malo, así como del gobernador Alejandro Armenta, por su compromiso con el fortalecimiento del turismo y el impulso al desarrollo de los municipios poblanos, acciones que contribuyen a consolidar a San Pedro Cholula como uno de los principales destinos turísticos de la entidad.