Buscarán el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en 4 horas

Staff/RG

Una de las tradiciones más representativas del coleccionismo buscará convertirse en un Récord Guinness.

Más de 20,000 aficionados y aficionadas podrán completar su álbum oficial mientras forman parte de un momento histórico.

Durante generaciones, el intercambio de estampas ha sido mucho más que una tradición entre coleccionistas; es una forma de conectar, compartir historias y vivir la emoción del fútbol desde cada página del álbum. Hoy, esa tradición buscará hacer historia.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Panini buscará el mayor intercambio de estampas de deportes en 4 horas. El evento se llevará a cabo de manera simultánea en Ciudad de México y Guadalajara con la participación de más de 20,000 aficionados que formarán parte de este momento.

“Completar un álbum nunca ha sido solamente encontrar la estampa que falta. También significa conocer personas, compartir la pasión por el fútbol y crear recuerdos que permanecen mucho después del último partido. Con este Récord Guinness queremos celebrar precisamente ese espíritu que ha acompañado a Panini durante décadas”, señaló Marina Benavides, Directora General de Panini México.

Este encuentro reunirá a miles de aficionados para celebrar una tradición que ha acompañado al fútbol durante décadas, demostrando que el intercambio de estampas sigue uniendo a personas alrededor de una misma pasión.

La cita será el próximo 12 de julio, de 12:00 a 16:00 horas, en el FIFA Fan Festival™, en Ciudad de México y en el Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, Jal.

La invitación está abierta para todas las personas que quieran completar su álbum oficial, intercambiar estampas con otros coleccionistas y ser parte de un momento que busca hacer historia. Durante la jornada habrá distintas activaciones, espacios para la donación de estampas y un reconocimiento para quienes logren completar su álbum.

Más que romper un récord, Panini busca rendir homenaje a una tradición que ha acompañado cada Copa Mundial de la FIFA™ y que, generación tras generación, ha convertido el intercambio de estampas en uno de los rituales más esperados por el público.

Porque algunas estampas hacen falta para completar un álbum… y otras hacen historia.