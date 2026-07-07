Suiza vs Colombia hoy: ¿Cómo y dónde ver en vivo el duelo de octavos de final del Mundial 2026?

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Colombia y Suiza, en Vancouver, Canadá, definen este martes uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que podrá seguirse por distintas plataformas de televisión y streaming, según el país. La transmisión estará disponible en Colombia, México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica mediante señales abiertas, televisión de paga y servicios digitales.

El encuentro de los octavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Suiza se disputa este martes y contará con una amplia cobertura internacional para que los aficionados puedan seguir todas las acciones en vivo desde diferentes países.

En vivo

En Colombia, el compromiso comenzará a las 15:00 horas y podrá verse por Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También estará disponible por DSports (DirecTV) en televisión de paga. En plataformas digitales, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y la aplicación oficial de Canal RCN.

En México, el silbatazo inicial será a las 14:00 horas del centro del país. La transmisión en televisión abierta estará a cargo de Canal 5 y Azteca 7, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura por televisión de paga. En streaming, el partido podrá seguirse mediante la app de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y el Pase del Mundial en ViX Premium.

Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro iniciará a las 16:00 horas del Este (ET) y 13:00 horas del Pacífico (PT). La transmisión estará disponible por FOX en inglés y Telemundo en español. Las opciones digitales incluyen la app de FOX One, Fubo, YouTube TV y Peacock, que ofrecerá la señal en español.

En el resto de Sudamérica, el partido comenzará a las 15:00 horas en Perú y Ecuador, a las 16:00 horas en Chile y Venezuela, y a las 17:00 horas en Argentina y Uruguay. La cobertura televisiva estará disponible a través de DSports (DirecTV), mientras que las plataformas DGO, Disney+ Premium, Paramount+ o DAZN transmitirán el encuentro, dependiendo de la disponibilidad de cada país.

Lo que viene

Colombia y Suiza buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final en un duelo que contará con cobertura internacional a través de televisión abierta, canales especializados y múltiples servicios de streaming.