Sheinbaum: “Todo parece indicar que Ken Salazar mintió” sobre captura de ‘El Mayo’

LA JORNADA

Ciudad de México. Sobre la participación de agencias estadunidenses, en particular el FBI, en el operativo para detener a Ismael El Mayo Zambada, ¿mintió el embajador Ken Salazar?, “hasta ahora parece que sí dijeron mentiras al gobierno de México”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Quién hace acuerdos con la delincuencia organizada?, resaltó.

“¿Qué acuerdos tuvo esa agencia o quiénes hayan participado con el grupo delincuencial?”, insistió en referencia al Cártel de Sinaloa. “En este caso, todo parece indicar que el embajador (Salazar) mintió”.

Destacó la relevancia de conocer esta información porque se “estarían violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

En su conferencia de prensa, manifestó que “cuando un embajador miente, si es que miente, no solo le miente al gobierno de México, también a quien representa. Por eso es relevante la información, nosotros queremos saber, una vez que es expuesta” la aeronave del FBI que se utilizó para el traslado del capo.

-¿Toda la responsabilidad caería sobre el ex embajador de Estados Unidos?

-Bueno, de acuerdo con lo que sale en una nota periodística y la exposición del avión (del FBI utilizado), pues hubo falsedad en lo que dijo-desde el sexenio pasado de que en el operativo no hubo intervención de agencias estadunidenses.

-De confirmarse, ¿habría alguna demanda internacional?

-Estamos viendo qué posibilidades hay a partir de la información que nos dé la Fiscalía (General de la República).

Dijo que pidieron información al actual embajador estadunidense Ronald Johnson, sobre la exposición de la aeronave y “él la está solicitando. Vamos a ver qué responde”.

Al preguntarle qué procedería, en caso de que haya mentido Ken Salazar, recordó que tiene inmunidad diplomática, “pero se va a publicar un libro de él donde parece que, por lo que ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al gobierno en México”.

La mandataria también se preguntó ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, “porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás” y resaltó lo que se ha hecho el gabinete de Seguridad desde el sexenio pasado en Sinaloa.

No obstante, comentó que “sí hubo una relación con el cártel de Sinaloa, fue con (Vicente) Fox y con (Felipe) Calderón y está demostrado por la detención de (Genaro) García Luna. Tan es así que en 2001, el líder de este cártel (Joaquín El Chapo Guzmán) se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo y ha reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Si hubo un acuerdo, fue allí. En esos gobiernos.

“Nosotros cumplimos con nuestro deber. Siempre lo que establece la Constitución, lo que establecen las leyes y lo que con nuestra convicción consideramos que es relevante que conozca el pueblo de México. Se pregunta al gobierno de los Estados Unidos por qué es obligación y al mismo tiempo, cuando salen estas notas contradictorias, pues informar al pueblo de México de esta situación y también que conozca el pueblo de Estados Unidos”.

Insistió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha pedido a la FGR “ver si hay algún delito en todo este proceso, y también que solicite información de manera directa al FBI”.

Pidió a la FGR que informe hoy o mañana de las investigaciones que entonces hizo su ex titular, Alejandro Gertz Manero, sobre este caso, y de las que aún se mantienen abiertas.

Versión contradictoria de Salazar

La Presidenta recordó que desde el inicio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó a la embajada de Estados Unidos -y se ha continuado haciendo- información de cómo es que salieron de México El Mayo y Joaquín Guzmán López, y el embajador Ken Salazar “pública y de manera directa fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos.

“Sin embargo, en días recientes, recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estos miembros de la delincuencia organizada está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo”. Lo tienen “expuesto -en una feria- como un triunfo de ellos”.

La mandataria resaltó que “lo más relevante es que hay una versión contradictoria”.

No obstante, la mandataria resaltó la cooperación que en materia de seguridad se tiene con Estados Unidos, pero “esto es un asunto de dignidad de México, nos relacionamos como iguales y siempre pedimos respeto”.

“Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos por el bien de ambos pueblos, de ambas naciones, pero eso no quiere decir que bajemos la cabeza, que nos vamos a subordinar, ni que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que en una relación “puede haber diferencias, pero es muy relevante para México, indispensable, que se sepa que hay dos versiones de un hecho que tuvo que ver en México con una o varias agencias de Estados Unidos, porque además de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa”.

Nadie dice que no se deba a detener a los delincuentes, remarcó, pero “siempre dentro de la ley, no como hizo (Felipe) Calderón fuera de la ley, y por eso las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones siempre, pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad”

Mencionó que en la historia de México “ha habido muchos casos en la historia de México donde hay un antes y un después en las relaciones” y recordó que el embajador John Gavin, dicho en las memorias del ex presidente Miguel de la Madrid, “tuvo una injerencia permanente en la política de México y como al final, incluso,tuvo que dejar México”.

Insistió en una “relación de respeto de todos los embajadores y del gobierno de Estados Unidos hacia México”.

Tiene ue haber pruebas porque no se puede aceptar así nada más lo que dice el Departamento, porque nosotros cumplimos con la ley y al mismo tiempo trabajamos por la paz y la seguridad de los mexicanos”.

En la relación con Estados Unidos tiene que haber una “relación de reciprocidad y de confianza mutua”, subrayó.

“Lo que no puede haber es decir una cosa y hacer otra, ni del gobierno de Estados Unidos ni de ningún gobierno, y por eso pedimos respeto en México y por eso es relevante que se diga la verdad” en el caso del operativo para detener a Ismael El

Mayo Zambada.