No necesitas ser listo para invertir, necesitas ser constante

Aunque pareciera complicado hacer inversiones en el mercado bursátil, es más sencillo de lo que parece y podría dejarte muy buenos rendimientos con el paso del tiempo

Por el Mtro. Jorge Calderón Matute, Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara Online (UAG)

En el tiempo que he llevado como profesor, típicamente en materias enfocadas a temas financieros, me he dado cuenta de que hay un malentendido común entre los futuros financieros; y es que se tiene la idea, influida por las películas de Hollywood, de que para invertir se debe saber con exactitud cuándo comprar una acción atractiva y cuándo venderla para obtener un rendimiento seguro y elevado.

Si bien esto puede suceder, no es como en las películas. Creer que necesito medir de manera quirúrgica cuándo abrir y/o cerrar una operación puede desanimar a la mayoría de las personas. La realidad es que hay maneras mucho más sencillas y, sí, también hay que decirlo, maneras más aburridas de tener altas probabilidades de ser “bueno” en inversiones.

Son tan aburridas que, a veces, las personas creen que no es posible que sea tan simple. Y sí, la realidad es que lo es, y se define en una sola palabra: constancia. Pero ¿a qué se refiere la constancia en las inversiones?

Ser constante al invertir es destinar una cantidad mensual a un activo. Pongamos como ejemplo el ETF (para fines prácticos, digamos que es una canasta de varias empresas que cotizan en la bolsa de valores): IVVPESO, el cual replica el comportamiento del índice bursátil de Estados Unidos Standard & Poor’s 500. Al invertir dinero en este instrumento, lo que estamos haciendo es diversificar nuestra inversión entre las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

Al momento de realizar este escrito, el IVVPESO tenía un precio en bolsa de 149.40 pesos. Es decir, con menos de mil pesos podemos tener inversiones en algunas de las empresas más grandes del mundo.

¿Dónde cabe la constancia aquí? Imaginemos que tenemos el objetivo de invertir mil pesos mensuales en el IVVPESO. Si utilizáramos el total de esos mil pesos para adquirir este ETF, compraríamos aproximadamente seis títulos. Parece poco, pero, si me permite, lector, y asumimos que el precio del activo no cambia durante un año, al final tendríamos 72 títulos.

Quizá no suene a una gran cantidad, pero si yo fuera, por ejemplo, un estudiante de 22 años que empieza, sin falta, a comprar estos 72 títulos anuales, ¿qué pasaría cuando tenga 65 años, mi edad de retiro?

Es decir, si restamos la edad actual del inversionista (22 años) a la edad de retiro (65 años), obtenemos 43 años. Multiplicados por 12 meses, nos dan 516 meses o depósitos a la inversión. Esto significa que compraría 516 veces seis títulos del ETF, lo que me haría dueño de 3,096 títulos. Si seguimos asumiendo que nunca cambiaron de precio, tendría en mi poder, a la edad de retiro, 462,542.40 pesos.

No suena nada mal, pero la realidad es que el índice Standard & Poor’s ha tenido un rendimiento promedio anual cercano al 10 % en el largo plazo. Si nos centramos únicamente en ese promedio y utilizamos la fórmula de la anualidad vencida, podríamos estimar que, con aportaciones mensuales de mil pesos durante 516 meses, llegaríamos a una suma aproximada de 7,658,000 pesos.

Nunca nos preocupamos por saber si era o no un buen momento para comprar y nunca vendimos; lo único que hicimos fue depositar mil pesos mensuales y nunca dejamos de hacerlo.

A esto me refiero con una manera simple de invertir: sin cálculos difíciles, sin analizar gráficas complejas, simplemente con perseverancia. No podemos asumir que el mercado es estático y que siempre habrá ganancias, pero sí podemos disminuir el riesgo mediante la disciplina. Habrá meses en los que podremos comprar muchos más títulos con los mismos mil pesos porque el ETF habrá bajado de precio, y habrá otras ocasiones en las que compraremos menos porque su precio se habrá apreciado. Sin embargo, la idea es simple: mantenernos disciplinados nos dará mayores probabilidades de éxito.

Esto no garantiza rendimientos futuros, pero sí ilustra el poder del tiempo, la disciplina y el interés compuesto.

El Mtro. Jorge Calderón Matute es Maestro en Energías Renovables y Proyectos Energéticos por el Centro Europeo de Postgrado y Empresa. Es asesor financiero afiliado a Grupo Bursátil Mexicano. Además, está certificado por la AMIB como Figura 3. Actualmente es profesor en UAG Online, donde imparte clases en programas de posgrado en finanzas.