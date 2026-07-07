Agua de Puebla solo cumplió 9 de 31 indicadores de la concesión

Prevé tres nuevos pozos para suministro

Jorge Barrientos

Puebla, Pue.– El director general de Agua de Puebla para Todos, Jordi Bosch Bragado, informó que durante este año la concesionaria proyecta desarrollar tres nuevos pozos con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable y mejorar la distribución del servicio en distintas zonas de la capital poblana.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el directivo explicó que la construcción de esta nueva infraestructura forma parte de las acciones para incrementar la disponibilidad del recurso y atender las colonias que históricamente han registrado problemas de abastecimiento.

Bosch Bragado aseguró que, como resultado de diversas obras y acciones operativas, el servicio ha mejorado en varias colonias de la ciudad, donde actualmente los usuarios reciben agua entre cuatro y cinco días por semana, lo que representa un avance respecto a años anteriores.

Asimismo, informó que la empresa implementó una nueva boleta de cobro con el propósito de facilitar la comprensión de los conceptos facturados y brindar mayor transparencia a los usuarios.

Añadió que también se lleva a cabo la rehabilitación de los 10 módulos de atención al público para ofrecer un mejor servicio.

No obstante, durante la revisión del desempeño de la concesionaria se dio a conocer que Agua de Puebla únicamente cumplió con nueve de los 31 indicadores establecidos en el título de concesión.

De acuerdo con la evaluación presentada, los mayores rezagos se concentran en los rubros de drenaje y saneamiento, mientras que solo una parte de las metas relacionadas con el suministro de agua potable fueron acreditadas.