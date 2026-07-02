Sheinbaum: México es un destino seguro para el Mundial; rechaza alerta de Reino Unido

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que México es un destino seguro para los visitantes y rechazó que exista algún impedimento para viajar al país, luego de que el gobierno del Reino Unido actualizó su alerta de viaje de cara al partido del domingo entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que las autoridades capitalinas ya adoptan medidas para reforzar la seguridad y mejorar la organización de los espacios donde miles de aficionados seguirán el encuentro del próximo domingo.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema”, respondió al ser consultada sobre la recomendación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido.

Sheinbaum explicó que, tras los hechos ocurridos el martes durante los festejos en Paseo de la Reforma, donde murieron cuatro personas, el gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el número de pantallas para distribuir a los asistentes a lo largo de la avenida y evitar concentraciones masivas.

“A partir de lo que ocurrió el martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma”, señaló.

La Presidenta también hizo un llamado a la afición a mantener una conducta responsable durante las celebraciones.

“Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, expresó. Añadió que las autoridades apelan “a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando”.

Insistió en que “es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial”.

Sobre la coordinación entre los gobiernos federal y capitalino para el operativo del domingo, Sheinbaum indicó que mantiene comunicación permanente con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Estamos en contacto con ellos e incluso personalmente hablé con Clara y ellos lo han hecho muy bien”, dijo. Agregó que el objetivo de instalar más pantallas es evitar la concentración de personas en un solo punto.

Reconoció que controlar una afluencia cercana al millón de asistentes representa un desafío, por lo que la estrategia se centra en orientar a los aficionados más que en restringir su movilidad.

“Es muy difícil, digamos, poner policías para de alguna manera contener a un millón de personas. Hay policías para orientar principalmente y varias autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición”, señaló.

El gobierno británico actualizó el miércoles su guía de viaje para México con motivo del encuentro entre ambas selecciones. En ella advirtió sobre el aumento del robo de teléfonos móviles, la posible adulteración de bebidas y recordó la muerte de personas durante las celebraciones del martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La cancillería británica, que mantiene alertas de viaje a distintas regiones de México por la inseguridad, también recomendó a sus ciudadanos consultar las medidas de seguridad, los requisitos de ingreso y la información relacionada con el Mundial antes de viajar al país