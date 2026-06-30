México vs Ecuador: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo el juego del Mundial 2026?

SOY FÚTBOL

Con paso perfecto, sin recibir gol y respaldado por el impulso de su afición, la selección mexicana enfrentará este martes a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en un atractivo duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro marcará el inicio de la fase de eliminación directa para ambos equipos.

Paso firme

México llega fortalecido tras firmar una fase de grupos impecable. El equipo dirigido por Javier Aguirre venció a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0), resultados que le permitieron avanzar con nueve puntos, siete goles anotados y la mejor defensa del torneo, al mantener su arco invicto.

Los números reflejan la solidez del conjunto nacional. Promedia dos goles por encuentro, no ha permitido anotaciones y registra un cien por ciento de efectividad en atajadas. Además, Julián Quiñones encabeza el ataque mexicano con dos goles, mientras Roberto Alvarado lidera al equipo en asistencias con un par de servicios para anotación.

Rival serio

Ecuador avanzó como segundo lugar de su grupo después de vencer a Costa de Marfil, empatar con Curazao y caer por la mínima diferencia frente a Alemania. Aunque únicamente marcó dos goles en la primera fase, el conjunto sudamericano mostró orden defensivo y capacidad para competir ante rivales de alto nivel.

Gonzalo Plata y Nilson Angulo han sido los hombres más peligrosos en ofensiva para los ecuatorianos, mientras Pedro Vite ha destacado en la generación de juego. La selección dirigida por Sebastián Beccacece intentará aprovechar su posesión de balón y el dinamismo de sus mediocampistas para sorprender al anfitrión.

Antecedentes

Los antecedentes recientes muestran una serie muy equilibrada entre ambas selecciones. En sus últimos cinco enfrentamientos se registran dos victorias para México, una para Ecuador y dos empates, incluido el reciente triunfo tricolor por 1-0 en un amistoso disputado en 2025.

El escenario será completamente distinto ahora, ya que el ganador avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el sueño mundialista. México buscará hacer valer la localía y el respaldo de miles de aficionados, mientras Ecuador intentará romper los pronósticos y eliminar a uno de los anfitriones del certamen.

Dónde verlo

El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La transmisión estará disponible por las principales cadenas con derechos oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 en territorio mexicano.