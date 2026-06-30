Colegio de Puebla capacita especialistas para acelerar la limpieza del Atoyac

Erika Méndez
El Colegio de Puebla apuesta por la capacitación de especialistas, para acelerar la limpieza del Río Atoyac, reveló su director, Francisco Alberto Jiménez Merino.
Durante la mañanera de este martes, dijo que están formando a diversas personas con diplomados clave donde abordan temas, como biodigestores, humedales artificiales y manejo de plantas de tratamiento.
En este sentido, destacó la importancia de preparar al capital humano para resolver el problema.
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