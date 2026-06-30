Encuentran cadáver en el libramiento Ajalpan–Zinacatepec

Desde Puebla
La mañana de este martes se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad sobre el libramiento Ajalpan–Zinacatepec, Ajalpan, luego del reporte del fallecimiento de una persona en ese tramo carretero.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni causas del deceso.
Se recomienda a los automovilistas circular con precaución, ya que las labores de las autoridades podrían generar afectaciones al tránsito vehicular.
Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial sobre este hecho.
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