Denuncian fuerte olor a gas en preescolar de San Agustín Tlaxco

Madres exigen intervención urgente

Desde Puebla

Intenso olor a gas inundó las inmediaciones del preescolar Nezahuacóyotl, justo en el momento en que las madres de familia se disponían a dejar a sus hijos, para iniciar clases.

​Ante el temor de una emergencia y con la prioridad de proteger a los menores, las madres solicitaron de manera inmediata la asistencia y apoyo del presidente de la junta auxiliar.

Las familias hacen un llamado urgente a las autoridades competentes de Acajete, para que acudan de inmediato a esclarecer la situación, detecten el origen del intenso olor y tomen las medidas, para evitar cualquier tipo de tragedia.

Sin embargo, hasta la redacción de esta nota, el presidente de dicha junta auxiliar no ha hecho acto de presencia en el lugar de los hechos.