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EE.UU. suspende sanciones contra Venezuela para agilizar ayuda

Al menos 17 países envían equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos

Llega a Venezuela alto mando militar de EE.UU. para “supervisar” el apoyo a tareas de rescate

Venezuela, la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión durante cuatro meses de las sanciones económicas contra Venezuela que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate de los dos terremotos que han causado centenares de muertes en el país. “Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas” hasta el 23 de octubre, según una autorización publicada este jueves (26.06.2026) por la noche por el Departamento del Tesoro.

Washington sometió a Caracas a un duro paquete de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019, para presionar al exmandatario Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo. Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en enero pasado y enfrenta cargos de narcotráfico en la justicia de Nueva York.

Tras el sismo, la ayuda internacional ha comenzado a llegar al país de casi 30 millones de habitantes, cuya economía lleva años en crisis. Equipos procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya han llegado a Venezuela, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. (AFP, EFE)

Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó este viernes (26.06.2026) la presidenta Delcy Rodríguez.

“Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas”, dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal. El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes (26.06.2026) la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.

“Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso”, agregó

Países africanos se solidarizan con Venezuela tras los terremotos

Las autoridades de Uganda, Nigeria y Guinea Ecuatorial expresaron su “pésame” y su “solidaridad” a Venezuela, después de los terremotos que han causado al menos 235 muertos y 4.300 heridos.

“En nombre del Gobierno y del pueblo de Uganda, deseo expresar mi más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela por la catástrofe natural que han sufrido” y que ha provocado “una pérdida colosal de vidas humanas, numerosas víctimas y daños a propiedades e infraestructuras”, afirmó este viernes (26.06.2026) a través de la red social X el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

“Rezamos para que las operaciones de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo logren evitar que el número de víctimas mortales, ya elevado, siga aumentando”, añadió.

Cruz Roja pide a la comunidad internacional 54 millones de euros para ayudar a Venezuela

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha lanzado este viernes (26.06.2026) un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos (54 millones de euros, 61 millones de dólares) para asistir a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el norte del país.

Los fondos recaudados servirán para apoyar a la Cruz Roja Venezolana en la asistencia a 300.000 personas gravemente afectadas, con la atención inicial centrada en La Guaira y el Gran Caracas, donde la destrucción es más grave, destacó la federación en un comunicado.

“Un desastre de esta magnitud no puede recaer únicamente sobre los hombros locales. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye nuestro llamamiento de emergencia, proporcionando ayuda en los próximos días y a lo largo del largo camino que queda por delante”, señaló el secretario general de IFRC, Jagan Chapagain.

Equipos internacionales llegan a Venezuela para unirse a la búsqueda desesperada de supervivientes

Rescatistas y voluntarios buscaban en la oscura madrugada del viernes (26.06.2026) entre los escombros a supervivientes del doble terremoto que dejó al menos 235 muertos en Venezuela, adonde empezaron a llegar los primeros refuerzos internacionales.

Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Otras naciones como España, Alemania, Italia, China e India también prometieron mandar equipos

Hace 8 horasHace 8 horas

Llega a Venezuela alto mando militar de EE.UU. para “supervisar” el apoyo a tareas de rescate

Un general del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos llegó a Caracas para “supervisar” el apoyo de Washington a Venezuela tras el doble sismo que dejó al menos 235 muertos, indicó el ejército norteamericano.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard, máximo representante del Southcom en el terreno, “está trabajando estrechamente con sus socios para planificar, coordinar y dirigir” las operaciones del ejército estadounidense a fin de salvar vidas y prestar “asistencia humanitaria en las zonas afectadas”, según un comunicado oficial.

El Comando Sur, precisó, operará en el país suramericano después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez “pidiera formalmente ayuda a Estados Unidos tras los terremotos” del miércoles. (afp, el nacional)