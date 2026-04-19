Ocho niños murieron en un tiroteo en Shreveport, Luisiana

Excelsior

Una tragedia sacudió este domingo Shreveport, donde un tiroteo masivo dejó como saldo la muerte de ocho niños de entre 1 y 14 años, además de al menos diez personas heridas, según confirmaron autoridades locales. El presunto responsable también falleció tras un enfrentamiento con la policía.

El ataque, que ha sido descrito por las autoridades como un caso de violencia doméstica extrema, se desarrolló en múltiples escenas, lo que complicó la respuesta inicial de los cuerpos de seguridad y amplificó el impacto en la comunidad.

De acuerdo con el portavoz policial Christopher Bordelon, los agentes acudieron poco después de las seis de la mañana a la cuadra 300 de West 79th Street tras recibir reportes de un altercado.

Hay tres escenas distintas. El tiroteo ocurrió aquí cerca, en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste”, explicó Bordelon en rueda de prensa. El funcionario detalló que también se registraron disparos en la cercana calle Harrison y en una vivienda contigua, a donde una de las víctimas intentó huir tras el ataque.

La escena fue calificada como “extensa”, con múltiples viviendas involucradas y un despliegue policial significativo, evidenciado por imágenes difundidas desde el lugar.

Víctimas infantiles y un posible vínculo familiar

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores de edad, cuyas identidades no han sido reveladas. El jefe de policía Wayne Smith indicó que las edades de los fallecidos oscilan entre 1 y aproximadamente 14 años.

Un elemento que agrava la conmoción es que, según Bordelon, “algunos de los niños eran descendientes del sospechoso”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen de carácter doméstico.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de los dos sobrevivientes entre los heridos, ni se han ofrecido detalles sobre el móvil del ataque.

Persecución y muerte del sospechoso

Tras perpetrar el tiroteo, el agresor abandonó la escena y robó un vehículo a punta de pistola en las inmediaciones de West 79th y Lynnwood. Este hecho desencadenó una persecución policial que se extendió hasta la parroquia de Bossier.

“Tras abandonar el lugar, el individuo robó un vehículo y fue perseguido por agentes”, explicó Bordelon. Durante la persecución, los oficiales abrieron fuego y el sospechoso murió en el lugar.

Las autoridades creen que el atacante actuó solo y que fue el único responsable de los disparos en las distintas ubicaciones.