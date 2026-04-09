Video: En el Cuauhtémoc, Alejandro Armenta encabezó presentación del Perú vs España

Erika Méndez
Desde el estadio Cuauhtémoc, este jueves se llevó a cabo la presentación del partido Perú vs España el 8 de junio en la ciudad de Puebla.
El director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ramel Pacheco celebró la gestión de la entidad para atraer este encuentro a México.
Destacó que en Puebla comenzará el mundial con este juego y el objetivo es dejar un legado.
A su vez, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Lousan aseguró que España está motivada por comenzar el camino rumbo al Mundial 2026 y por ello, empezarán a calentar motores con el amistoso contra Perú.
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