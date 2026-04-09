FIFA confirma a los árbitros mexicanos César Ramos y Katia García para el Mundial 2026

EXCELSIOR

La FIFA presentó la lista de árbitros que estarán presentes en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y lo que era fuerte rumor se ha confirmado en cuanto a los representantes mexicanos con la presencia de César Ramos y Katia García, quienes se unen a una gran legión americana que domina la lista.

FIFA ha optado por hasta 21 silbantes del continente americano con Brasil y Argentina aportando tres, mientras que Canadá, uno de los países anfitriones aporta uno. Estados Unidos y México cada uno con dos.

¿Quién es Katia Itzel García?

Originaria de la Ciudad de México y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Katia Itzel García Mendoza es una destacada árbitra profesional que debutó en 2016. Poseedora del Gafete FIFA desde 2019, ha expandido su trayectoria al ámbito del VAR en 2023.

Su experiencia abarca desde la Liga MX Femenil hasta escenarios internacionales como la Copa Mundial Femenina 2023. Con participaciones en finales del Mundial Sub-17 y torneos de Concacaf.

¿Quién es César Arturo Ramos?

Nacido en Culiacán y licenciado en Comunicación, César Arturo Ramos Palazuelos es un referente del arbitraje mexicano con 15 años de trayectoria. Desde su debut en Liga MX en 2011 y tras obtener el Gafete FIFA en 2014, ha dirigido múltiples finales nacionales e internacionales. Su currículum incluye dos Copas del Mundo, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde alcanzó las instancias de semifinales. Ramos también ha impartido justicia en Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y Copas Oro.