Anuncian en Atlixco “Magna Rodada Inclusiva 2026”

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, realizará la cuarta edición de la Magna Rodada Inclusiva 2026 el próximo 19 de abril a las 7:30 horas, con salida desde el Palacio Municipal.

La presidneta Ariadna Ayala, convocó a la ciudadanía a sumarse a la Magna Rodada Inclusiva 2026, una actividad que promueve una inclusión real, donde todas las personas pueden integrarse activamente a la vida social y comunitaria; invitando a participar en bicicleta, patines, patineta o cualquier medio con ruedas, en un espacio para convivir y avanzar juntos hacia una verdadera inclusión.

Como parte de esta jornada, también se instalará el Mercadito Inclusivo, impulsado por la administración de Ariadna Ayala, para fortalecer la economía de este sector, brindando espacios de visibilidad y emprendimiento.

Bajo el lema “Todos en movimiento por una verdadera inclusión”, Ariadna Ayala reafirma su compromiso de consolidarse como un municipio incluyente, participativo y con oportunidades para todas y todos.