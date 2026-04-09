Anuncian aumento salarial para trabajadores sindicalizados de San Pedro Cholula

*-El incremento directo al salario será de 4.5%, y en conjunto con prestaciones alcanza el 15.4%*

Desde Puebla

*9 de abril, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Este jueves, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, y el secretario general de la CTM Puebla, Leobardo Soto, dieron a conocer el Convenio Salarial y Contractual 2026 para las y los trabajadores del sindicato “Luis Cabrera”, el cual fue firmado por ambas autoridades.

En su intervención, Leobardo Soto reconoció a Tonantzin Fernández por la transparencia en el manejo de los recursos destinados a las y los trabajadores sindicalizados, destacando que, de manera histórica, se han incrementado las percepciones de la base trabajadora por segundo año consecutivo.

Por su parte, Tonantzin Fernández expresó su reconocimiento a las y los trabajadores que diariamente aportan su esfuerzo para fortalecer la operatividad del Ayuntamiento. Señaló que estos ajustes a sus percepciones representan una forma de agradecer su entrega y compromiso, al tiempo que aseguró que próximamente se sumarán más beneficios.

Además del incremento directo del 4.5% al salario, se contemplan aumentos en prestaciones como:

• Apoyo para adquisición de productos básicos

• Aguinaldo

• Prima vacacional

• Despensas

• Apoyo para útiles escolares

• Servicios funerarios

Asimismo, se incluye la entrega de uniformes de trabajo, entre otros apoyos y permisos, que en conjunto representan un incremento total del 15.4%.