Ya hay fechas para las semifinales de Champions

AS MÉXICO
La UEFA ha dado a conocer las fechas y los horarios de las semifinales de Champions. Para facilitar la planificación de los equipos implicados y de los aficionados ya ha colocado cuándo jugará supuestamente cada equipo en caso de lograr clasificarse desde cuartos de final.
Barcelona y Atlético de Madrid se juegan una de esas plazas en semifinales. El vencedor de la ronda eliminatoria se verá las caras con el ganador del Sporting Portugal-Arsenal el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas, siempre como equipo local.
A Barça y Atleti les ha tocado la eliminatoria corta, ya que la vuelta a domicilio será el martes 5 de mayo a la habitual hora de las 21:00 de la noche. Entre medias de esa eliminatoria, el Barcelona juega ante Osasuna en Pamplona y el Atlético visita al Valencia.
El Real Madrid, en caso de eliminar al Bayern, jugaría como visitante la ida el martes 28 de abril a las 21:00 horas ante el que salga triunfador del PSG-Liverpool. Luego la vuelta, en el Bernabéu, será a los ocho días. El miércoles 6 de mayo. Entre medias, en LaLiga, juega en Cornellà ante el Espanyol.
La final será el 30 de mayo en Budapest (Hungría) a las 18:00 horas.
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