Isaac del Toro, segundo puesto en el ranking mundial de ciclismo 2026

MEDIO TIEMPO
22 años e Isaac del Toro ya compite en lo más alto del ciclismo mundial, pues el mexicano no deja de destacar carrera tras carrera y su actuación reciente en Milán San Remo, donde no ganó pero ayudó a Tadej Pogacar a hacerlo, lo coloca en el segundo puesto del ranking mundial.
El listado elaborado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó una actualización esta semana en la que el nacido en Ensenada, Baja California se ubica -precisamente- solamente detrás de su compañero en el UAE Team Emirates, Pogacar, a casi 5 mil puntos de distancia.
Pogacar, histórico ciclista esloveno que está en camino a convertirse en el mejor de la historia, se ubica en el primer puesto con una cosecha de 11 mil 635 puntos, mientras que Del Toro lo sigue con 6789 y es allí donde se aprieta la cosa, porque Jonas Vingegaard tiene 6 mil 369 para colocarse tercero.
En el top 10 aparecen también Joao Almeida y Jay Vine (en séptimo y décimo, respectivamente) compañeros de Pogacar e Isaac del Toro en el equipo emiratí; esta actualización se presentó el martes 24 de marzo tras la victoria de Tadej en Milán San Remo, donde el mexicano cerró en el puesto 110, pero trabajó para los suyos.
Los puntos se otorgan de acuerdo a los resultados de los ciclistas en las últimas 52 semanas, considerando el puesto en el que terminaron sus carreras y qué tan importante son las mismas; los considerados WorldTour por la UCI otorgan más unidades a los competidores.
Ranking mundial UCI 2026
- Tadej Pogacar | 11635 puntos
- Isaac del Toro | 6789 puntos
- Jonas Vingegaard | 6369 puntos
- Mads Pedersen | 5016 puntos
- Remco Evenepoel | 4845 puntos
- Tom Pidcock | 4275 puntos
- Joao Almeida | 4073 puntos
- Mathieu van der Poel | 3563 puntos
- Wout van Aert | 3498 puntos
- Jay Vine | 2815
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