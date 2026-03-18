¡Victoria histórica! Venezuela gana su primer Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar a EE.UU. en Miami

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Venezuela se proclamó por primera vez campeona mundial de béisbol tras vencer al “equipo de ensueño” de Estados Unidos por 3-2 este martes por la noche en Miami.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó para el miércoles Día de Júbilo Nacional no laborable, según anunció en la red social X.

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera del desempate en una dramática final en Miami que le dio a Venezuela su primer título del Clásico Mundial de Béisbol.

Suárez logró un jonrón y puso el tanteador en 3-2 e impulsó a Javier Sanoja con la carrera de la ventaja, informó la agencia Reuters.

El pelotero Daniel Palencia selló el triunfo en la novena entrada con una jugada perfecta.

El triunfo de Venezuela en la novena entrada se produjo después de que Estados Unidos lograra empatar el marcados a dos en el inning anterior gracias a un jonrón del estadounidense Bryce Harper ante el relevista Andrés Machado, que le dio dos carreras a su equipo.

“¿Qué puedo decir? Es increíble”, declaró Eugenio Suárez.

“Nadie creía en Venezuela, pero hoy ganamos el campeonato. Esta es una celebración para toda Venezuela”, agregó.

Aparte del jonrón de Harper, los lanzadores venezolanos permitieron solo dos hits a la poderosa alineación de Estados Unidos.

La selección estadounidense perdió la final por segunda vez consecutiva y se quedó sin el título que habría sido su segundo campeonato.

Estados Unidos, campeón en 2017, cayó 3-2 ante Japón en la final de 2023.

Venezuela, que por primera vez llegaba a la final, venció en cuartos de final a Japón, el anterior campeón.

Luego eliminó a Italia, la revelación del torneo que llegó por primera vez a semifinales.