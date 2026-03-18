BUAP inauguran el Mundialito Escolar 2026

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BUAP, sede del Mundialito Escolar 2026, una estrategia nacional deportiva para fomentar la educación, la salud y la integración.

En total, participarán 2 mil 500 personas, entre estudiantes y entrenadores.

Fechas: del 17 al 20 de marzo compiten primarias, tanto varonil como femenil, y secundaria del 23 al 26 de marzo en las canchas BUAP.

En Puebla se registraron 73 equipos de primaria; 30 de secundaria y 30 de nivel medio superior.

Presidieron la inauguración, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez; Manuel Viveros Narciso, secretario de Educación Pública del estado y Miguel Ángel Adauta Hoyos, enlace educativo en Puebla de la SEP federal, entre otros funcionarios e invitados especiales.

“Es un gran orgullo poder recibirlos y participar de este Mundialito Escolar, que va más allá de lo que pensamos, porque prende los corazones y el entusiasmo de cada uno de los participantes. (…) Todos vivirán la emoción de las jugadas y sobre todo nos dejarán la enseñanza de que el deporte es la forma más sana de educar a los pequeños”. El mundialito Escolar es para dejar una gran enseñanza de que el deporte es la manera mas sana de educar a los pequeños.

Manuel Viveros resaltó que el deporte es fundamental en Puebla para foma carácter, valores y hábitos de una vida saludable.

Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Manuel Viveros Narciso