Continúan esterilizando perritos y gatitos en Amozoc

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Amozoc de Mota, Puebla.– El Gobierno Municipal de Amozoc 2024–2027 liderado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero continúa impulsando acciones en favor del bienestar animal, llevando a cabo una campaña de esterilización gratuita en la junta auxiliar de San Diego Ecatepec, Chachapa, donde se contó con una destacada participación de las y los vecinos.

Durante esta jornada, se atendieron a más de 150 perritos y gatitos incluyendo animales comunitarios que son cuidados por la ciudadanía, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y a evitar el crecimiento descontrolado de la población animal en el municipio.

Estas acciones fueron posibles gracias al apoyo de la A.C. Súper Adoptable y Huellitas Fundación, quienes se sumaron a este esfuerzo en favor de los seres sintientes.

Durante su mensaje el edil De la Rosa Romero agradeció la participación de las vecinas y vecinos, así como el trabajo coordinado de la Regiduría de Asuntos Metropolitanos y el apoyo de la Jefatura de Protección Animal, reafirmando el compromiso de continuar realizando este tipo de campañas en diferentes puntos del municipio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Amozoc refrenda su compromiso de trabajar por el bienestar de la población y de los animales, promoviendo una cultura de responsabilidad y cuidado.