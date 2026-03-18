Alejandro Armenta: Apoyo total al plan b de la presidenta Claudia Sheinbaum

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Cuando el gobernador, Alejandro Armenta Mier fue senador de la república, apoyó la democratización del poder judicial y se pronunció por desaparecer sus privilegios y opacidad.

Y como diputado federal, presentó una iniciativa para eliminar las curules plurinominales…que otros actores políticos han usado PERMANENTEMENTE para apropiarse de posiciones y/o dárselas a esposas, amantes, hijos, tíos, socios de negocios, etc.

Incluso, aunque ya se desempeñó prácticamente en todos los cargos de elección popular: Diputado local y federal, senador en varias ocasiones y hoy es el gobernador de Puebla, NUNCA aceptó ir en la fórmula plurinominal, pese a que se lo ofrecieron en varias ocasiones y tampoco impuso a sus hijos o esposa en esa lista de representación proporcional.

Por ello, resulta lógico su abierto y total apoyo al plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puesto que Armenta Mier ha ganado y perdido (como dirigente o simpatizante de un partido) elecciones y en sus múltiples recorridos por el estado escuchó la DEMANDA CIUDADANA GENERALIZADA de abaratar y transparentar los procesos políticos: Video: Alejandro Armenta encabezó audiencia pública para la reforma electoral

EL GOBERNADOR MÁS SHEINBAUMISTA DEL PAÍS

Era 9 de noviembre del 2023, Morena anunciaría pronto a su “coordinador” estatal, que sería el aspirante al gobierno de Puebla y los vientos no soplaban –precisamente – a favor de Alejandro Armenta Mier, porque el entonces TODOPODEROSO Andrés Manuel López Obrador ponía y quitaba candidatos….siempre a favor de él y su grupo.

Y para nadie era un secreto que, de todos los precandidatos de la 4T al gobierno de Puebla, el más rentable electoralmente era Alejandro Armenta, pero el propio Ignacio Mier Velazco se encargaba de presumir tanto su cercanía con AMLO como el rol de fundador de Morena: AMLO recibe a Nacho Mier Velazco para hablar del presupuesto federal 2023

Ese 9 de noviembre de 2023, en reunión con directores de medios informativos y columnistas, todavía envuelto en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Puebla, Armenta Mier se sinceró, reconoció que estaba tranquilo por la precampaña realizada y abundó que “pase lo que pase, voy a apoyar a Claudia Sheinbaum, porque es la mejor opción para México”: “Estoy tranquilo; pase lo que pase voy a apoyar a Claudia Sheinbaum”: Alejandro Armenta

Dos días después, Armenta Mier ganó contundentemente la encuesta morenista y, al ser Puebla una de las entidades del país con más cantidad de votantes, la cúpula cuatroteísta optó por respetar su triunfo y, así, garantizar los cerca de dos millones de sufragios que obtendría en la elección de junio del 2024: Alejandro Armenta, 7 puntos a 3 con Nacho Mier en la encuesta de Morena

El resto es historia: Ganó con holgura el gobierno de Puebla y, desde el inicio de su gestión, se convirtió en el más sheinbaumista del país, aunque –a decir verdad – ya lo era, incluso, mucho antes de que ambos triunfaran en las urnas.

TONANTZIN FERNÁNDEZ, ALCALDESA MEJOR EVALUADA DE PUEBLA: DEMOSCOPIA DIGITAL

La medición correspondiente a febrero la ubicó en el primer lugar con 60.1% de respaldo ciudadano. La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, se ubicó en el primer lugar del ranking de aprobación entre alcaldes del estado de Puebla, de acuerdo con la más reciente medición de la casa encuestadora Demoscopia Digital.

Los resultados del “Ranking de Alcaldes” colocaron a la edila cholulteca con un 60.1% ciudadana, en una medición que incluyó a los presidentes municipales José Chedraui, de Puebla capital; Alejandro Barroso, de Tehuacán; Lupita Cuautle, de San Andrés Cholula; y Juan Alonso, de San Martín Texmelucan.

De acuerdo a la encuestadora, el estudio contempla diversos rubros de evaluación ciudadana, entre ellos seguridad pública, infraestructura, servicios públicos, programas sociales, así como cercanía y atención a la población.

En este sentido, la administración encabezada por Tonantzin Fernández ha impulsado acciones relevantes, como la adquisición de 33 nuevas patrullas, el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con más elementos operativos y la implementación de estrategias de vigilancia y proximidad social.

SEGURIDAD Y CERCANÍA CON LA GENTE

Como resultado, durante febrero de 2026 se registró una disminución del 30.87% en la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo de 2025, la cantidad de delitos ha ido permanentemente a la baja durante la gestión de Tonantzin Fernández: San Pedro Cholula reduce 17.42% la incidencia delictiva

Asimismo, se han ejecutado más de 40 obras públicas y se han puesto en marcha programas sociales dirigidos a sectores prioritarios, como personas con discapacidad, mujeres jefas de familia, jóvenes universitarios e infancias cholultecas.

La aceptación a la presidenta de San Pedro Cholula también se debe a su cercanía con la gente, a la implementación del programa “Miércoles del Pueblo”, que fortalece la cercanía entre el gobierno municipal y la población, además de programas y acciones en los rubros económico y turístico, que favorecen el desarrollo del municipio: Tonantzin Fernández impulsa el Miércoles Ciudadano como espacio de diálogo y soluciones

Demoscopia Digital informó que el levantamiento de datos se realizó mediante mil entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, seleccionadas de manera aleatoria entre distintos sectores socioeconómicos. Las entrevistas se realizaron entre el 25 al 28 de febrero, con un margen de error de ±3.8% y nivel de confianza del 95%.