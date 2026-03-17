Con una inversión superior a los 57 mdp, entregan 111 vehículos oficiales en Puebla

Erika Méndez

Con una inversión de 57 millones 23 mil 347 pesos, el gobierno del estado hizo entrega de 111 vehículos oficiales, que servirán para dar una cobertura más amplia en colonias y comunidades.

Así lo señaló, Miguel Cruz García secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien indicó que los recursos provienen de los fondos federales.

Destacó que dentro de los beneficiarios se encuentran 14 municipios como Acatzingo, Atoyatempan, Honey, Mazapiltepec de Juárez, Piaxtla, San Antonio Cañada, Santo Tomás Hueyotlipan, entre otros.

Mencionó que también se entregan 37 vehículos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y nueve a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios.