Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un masculino de 19 años por su probable participación en el delito de robo de cable de alumbrado público en el camino al Mercado de Santa Rita.

Durante un recorrido de vigilancia, policías municipales sorprendieron al individuo mientras cortaba cable perteneciente al Ayuntamiento. Al notar la presencia de los oficiales intentó huir, pero fue asegurado metros más adelante.

Durante la inspección se le encontró en una mochila tipo camuflaje aproximadamente 39 metros de cable, sin poder acreditar su procedencia. Por ello, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía general del Estado de Puebla, que determinará su situación legal.