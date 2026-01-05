Nicolás Maduro se declara no culpable en su primera audiencia ante Tribunal de Nueva York

EL SOL DE MÉXICO

Ante el juez, Nicolás Maduro se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba secuestrado; volverá a la Corte el 17 de marzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cuatros cargos que le imputa la Justicia de Estados Unidos, en su primera comparecencia este lunes ante el Tribunal de Nueva York, tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos que afirma estar “a cargo” del país.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Maduro en el tribunal.

El líder venezolano, de 63 años, aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Maduro está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa Cilia Flores, de 69 años, y que también se declaró no culpable.

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, Nicolás Maduro se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba secuestrado en suelo estadounidense.

Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

Por otra parte, la defensa de Maduro y su esposa solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen “problemas de salud”.

El abogado Mark Donnelly afirmó que Flores “sufrió lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas en la madrugada del sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, de acuerdo con las imagenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Nicolás Maduro fue acusado en 2020 por Estados Unidos de cargos que incluyen conspiración narcoterrorista. Él siempre ha negado cualquier implicación criminal.

Esta acusación fue ampliada para incluir a su esposa y los cuatro cargos que le acusa EU son: conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.