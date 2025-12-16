Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla capital tendrá mil 600 mdp para el 2026

María Tenahua

El anteproyecto del presupuesto de egresos del 2026 del ayuntamiento de Puebla señala lo siguiente:

Secretaría de Seguridad Ciudadana contará con un presupuesto de mil 617 millones 617 mil 148 pesos.

Secretaría de Movilidad e Infraestructura con 708 millones seis mil 731 pesos.

Secretaría de Servicios Públicos con 908 millones 303 mil 275 pesos.

Secretaría General de Gobierno (SGG), tendrá 207 millones 308 mil pesos.

Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana con 209 millones 731 mil 230 pesos.

Tesorería Municipal con 400 millones 865 mil 639 pesos.

Contraloría municipal: 55 millones 163 mil 442 pesos.

Oficina de presidencia: 47 millones 120 mil 780 pesos.

Secretaría del Ayuntamiento tendrá 77 millones 914 mil 468 pesos.

Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: 124 millones 303 mil 612 pesos.

Secretaría de Economía y Turismo: 104 millones 276 mil 340 pesos.

Secretaría de Administración y Tecnología de la Información: mil 468 millones 916 mil 673 pesos.

Coordinación de Comunicación Social: 187 millones 689 mil 538 pesos

Coordinación de Regidores: 111 millones 879 mil 73 pesos.

Secretaría de Medio Ambiente: 118 millones 898 mil 576 pesos.

Coordinación de Transparencia: ocho millones 33 mil pesos.

Secretaría de las Mujeres: 44 millones 528 mil 149 pesos.

Sistema DIF Municipal: 239 millones 776 mil 368 pesos.

Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), 555 millones 132 mil 841 pesos.

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), 63 millones 661 mil 503 pesos.

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 39 millones 252 mil 85 pesos.

Instituto Municipal del Deporte: 35 millones 951 mil 103 pesos.

Instituto Municipal de la Juventud: 123 millones 373 mil 272 pesos.

Industria de Abasto: nueve millones 684 mil 325 pesos.