Alertas sanitarias en Europa por fuerte brote de gripe H3N2; Reino Unido retoma cubrebocas

Europa enfrenta un rápido crecimiento del brote de gripe H3N2 variante K, con hospitales saturados y Reino Unido como uno de los puntos más críticos del invierno.

Europa atraviesa una de sus temporadas invernales más complejas de la última década debido al acelerado crecimiento del brote de gripe H3N2, impulsado por la variante K de la influenza A. Los sistemas de salud de países como España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido reportan hospitalizaciones sin precedentes, presiones sobre las unidades de emergencia y un aumento significativo en la circulación de otros virus respiratorios que agravan el panorama.

La expansión temprana del brote y las mutaciones de la variante K han tomado por sorpresa a equipos médicos y autoridades sanitarias.

Los especialistas señalan que el inicio adelantado de la temporada gripal ha sido determinante en el rápido incremento de casos. En España, la incidencia es diez veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior, mientras que en Alemania, Francia e Italia se habilitan operativos especiales para evitar el colapso hospitalario.

A ello se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio (VRS) y del SARS-CoV-2, que complica el diagnóstico y eleva el volumen de pacientes que requieren atención médica.

La variante K del H3N2 presenta mutaciones que le permiten evadir con mayor facilidad la inmunidad generada por infecciones previas o por la vacunación.

Expertos como Ed Hutchinson, profesor de virología molecular y celular, y la médica argentina Marta Cohen, advierten que esta variante es “mucho más contagiosa”, con cifras que muestran aumentos por encima del 50 ´por ciento respecto al año pasado.

Su rápida propagación también responde a que el subtipo H3N2 es menos frecuente que otros, lo que provoca una población con menor inmunidad natural.

Los síntomas predominantes en la actual ola incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor muscular intenso y cansancio extremo. Aunque en niños el curso suele ser más leve, su papel en la transmisión es clave; en adultos, el impacto tiende a ser más severo, especialmente en mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas.

Reino Unido: epicentro de la saturación hospitalaria

Reino Unido atraviesa uno de los escenarios más críticos de Europa. La Agencia de Seguridad Sanitaria estima que solo en Inglaterra podrían hospitalizarse hasta 8 mil pacientes por gripe la próxima semana, cifras que no se observaban desde 2010.

Actualmente, dos mil personas se encuentran internadas, mientras las autoridades advierten que el sistema sanitario podría verse rebasado si el ritmo de contagios continúa.

La situación ha obligado a retomar el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, a implementar protocolos de higiene reforzada en escuelas y a recomendar trabajo remoto para personas con síntomas.

Algunos colegios han limitado la asistencia presencial ante los brotes explosivos en menores.

Además, el H3N2 circula a gran velocidad en Estados Unidos y Reino Unido, donde estudios del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH) muestran que este subtipo es uno de los más agresivos desde 1968 debido a su evolución acelerada.

Sus mutaciones —que incluyen cambios antigénicos y alteraciones en la hemaglutinina que “ocultan” al virus— desafían a las vacunas actuales y obligan a modificar la composición inmunológica casi cada año.

La vacuna de esta temporada, aunque mantiene una protección significativa contra formas graves (alrededor del 65 por ciento, según Marta Cohen), ofrece menor eficacia para impedir el contagio. Sin embargo, sigue siendo la herramienta principal ante el crecimiento del brote.

El aumento acelerado de casos en Europa ha reavivado el debate sobre la necesidad de modelos de vacunación más preventivos y menos reactivos. Mientras tanto, autoridades y especialistas insisten en medidas básicas: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios, uso de mascarilla ante síntomas y reposo domiciliario